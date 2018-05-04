Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Афины за 115 евро!
4 мая 2018 г., 9:38
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 122 евро
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 115 евро
Туда-обратно из Таллинна в Азию начиная с 444 евро
Туда-обратно из Риги на Родос начиная со 154 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 460 евро
Туда-обратно из Лондона в Коста-Рику начиная с 304 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Менорку начиная со 180 евро