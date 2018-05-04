Фото: в Харьюмаа продается целый этаж жилого дома с роскошным видом на Таллинн

Интересно, каково это - владеть целым этажом, да еще с потрясающими видами из окон? Посмотрим, что же там, на верхушке высотки в Табасалу, предлагает Kodu.
Дом из красного кирпича построен в Табасалу в 1982 году. Это в нем продается весь последний, десятый этаж площадью 170 квадратных метров.
Сейчас статус помещения - нежилое, однако имеется проект, который позволяет официально превратить этаж в квартиру.
Состояние помещения сейчас не очень завидное, но сам факт наличия последнего этажа и вида на миллион доказывает, что данная недвижимость имеет большой потенциал. Например, есть два балкона и выход на крышу, что создает дополнительную площадь и возможность построить террасу с навесом.
Собственник предлагает покупателю различные варианты оформления покупки. Подробности находятся ЗДЕСЬ.