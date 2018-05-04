Фото: в Харьюмаа продается целый этаж жилого дома с роскошным видом на Таллинн

Дом из красного кирпича построен в Табасалу в 1982 году. Это в нем продается весь последний, десятый этаж площадью 170 квадратных метров.

Состояние помещения сейчас не очень завидное, но сам факт наличия последнего этажа и вида на миллион доказывает, что данная недвижимость имеет большой потенциал. Например, есть два балкона и выход на крышу, что создает дополнительную площадь и возможность построить террасу с навесом.