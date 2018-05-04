пятница, 4 мая 2018 г.
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  • Фото: в Харьюмаа продается целый этаж жилого дома с роскошным видом на Таллинн

Фото: в Харьюмаа продается целый этаж жилого дома с роскошным видом на Таллинн

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ФОТО: KV.EE

Интересно, каково это - владеть целым этажом, да еще с потрясающими видами из окон? Посмотрим, что же там, на верхушке высотки в Табасалу, предлагает Kodu

Дом из красного кирпича построен в Табасалу в 1982 году. Это в нем продается весь последний, десятый этаж площадью 170 квадратных метров. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Сейчас статус помещения - нежилое, однако имеется проект, который позволяет официально превратить этаж в квартиру.  

ФОТО: KV.EE

Состояние помещения сейчас не очень завидное, но сам факт наличия последнего этажа и вида на миллион доказывает, что данная недвижимость имеет большой потенциал. Например, есть два балкона и выход на крышу, что создает дополнительную площадь и возможность построить террасу с навесом. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Собственник предлагает покупателю различные варианты оформления покупки. Подробности находятся ЗДЕСЬ. 

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