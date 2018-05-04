Третий подобный случай

За последнее десятилетие уголовному розыску пришлось заниматься еще двумя такими случаями, один из которых завершился оправданием полицейского.

Речь идет о привлекшем широкое внимание СМИ случае бывшего руководителя Лыунаской наркополиции Ярека Павлихина. В 2012 году Павлихину было предъявлено обвинение в раскрытии имени одного из секретных агентов полиции преступнику, находившемся в арестном доме.

В 2014 году суд пришел к выводу, что утечка информации была скорее игрой следственной группы и оправдал Павлихина. Его признали виновным лишь в присвоении денег, предназначенных для «стукача», поскольку он не смог доказать, что отдал их.

Второй такой случай произошел в 2012 году, когда суд признал вину руководителя по оперативной работе уголовного розыска Пярну Хенна Коолмейстра в том, что он в 2010 году сказал местному криминальной деятелю, что о нем собирают информацию в связи с якобы планирующемся разбойным нападением. Суд приговорил Коллмейстра к двум годам лишения свободы условно.