Мнения участников дела секретного оперативника Ляэнеского уголовного розыска, задержанного вчера по подозрению в передаче внутренней информации, расходятся, пишет Postimees.
Тут нет ничего запредельно скандального, говорит руководитель бюро внутреннего контроля полиции Рауль Вахтра. А его коллега, бывший руководитель наркополиции Таллинна и нынешний Ляэнеский префект Кайдо Кыплас называет произошедшее шокирующим с точки зрения уголовного розыска. Попавшего под подозрение капитана полиции коллеги уже долгое время знают, как очень хорошего работника.
Руководящий расследованием государственный прокурор Стевен-Христо Эвестус называет случай руководящего работника секретного оперативного подразделения полиции Пярну серьезным: «И хотя, насколько нам известно, за выдачу информации никаких компенсаций получено не было, эта информация не должна была утечь».
Он имеет в виду самую секретную информацию оперативной работы: в отношении кого и как ведутся оперативные действия, кого допрашивают и о ком есть какие-то записи в базе данных.
Имя находящегося под следствием капитана полиции из-за характера его работы в официальной базе данных не найти. В любом случае, речь идет о самом секретном работнике уголовного розыска, в перечень обязанностей которого входит тайная слежка и так далее.
Государственный прокурор Эвестут уточнил, что подозреваемый не является классический сотрудником уголовного розыска, одной из рабочих задач которого является сбор информации у людей и секретных агентов полиции, и ее сохранение.
«Речь, прежде всего, идет о человеке, участвующем в расследовании уголовных дел», - сказал Эвестус. На вопрос, означает ли, что он мог быть организатором секретных операций по сбору информации, напрямую прокурор не ответил. Он говорит, что уголовное дело было возбуждено еще в конце прошлого года. Следственные органы тогда поняли, что крайне секретная следственная информация утекает прямо к находящимся в орбите их интересов преступникам.
Чтобы прояснить дело внутренний контроль полиции провел различные спецдействия в отношении заинтересовавшего их оперативника. Зафиксировать доказательства было сложно, поскольку объект следствия делал на интересовавших сыщиков встречах все для того, чтобы у них ничего не получилось. Как опытный работник он точно знает, каковы способности полиции по сбору информации.
Однако следственные органы смогли собрать картину по осколкам. Предположительно, оперативник считал обычным в числе прочего делиться информацией с людьми, с которыми он прежде сталкивался по рабочим делам. Был ли кто-то из них его бывшим коллегой, прокурор не уточняет. Но может сказать, что получатели информации не давали полицейскому ответной информации, помогающей раскрывать преступления.
Интерес представляет нюанс, что среди получателей информации был человек, в круг общения которого входили люди, работавшие в пользу пресловутой паспортной мафии.
И хотя у следствия нет данных, что полицейский получил какую-то выгоду за переданную информацию, сама информация все же считается крайне секретной. Она касалась нескольких уголовных дел, находящихся в расследовании у Ляэнеской окружной прокуратуры, в рамках которых для установления виновных полиция планировала провести особые мероприятия или уже провела их. Речь идет, например, о кражах, совершенных группой лиц и так далее.
Два Ляэнеских окружных прокурора, чья следственная тактика предположительно утекла через оперативника, ничего не знали о следствии, которое проводит внутренний контроль и Государственная прокуратура.
Однако в ходе слежки следственная группы вышла на двух человек, которым на основании Пенитенциарного кодекса теперь есть основание предъявить претензии за частную слежку.
Утечка информации зафиксирована, именно поэтому в четверг утром внутренний контроль решил открыто заявить о своем следствии. Одновременно были задержаны оперативник-капитан полиции и двое мужчин, связанных с частной слежкой. По словам руководителя внутреннего контроля Вахтра, задержание не сопровождалось никаким драматизмом, речь шла о рутинном и спланированном взятии под стражу.
«Когда доказательства были у нас зафиксированы, то нам нужно было еще немного времени, чтобы составить подозрение», - объяснил Вахтра. По словам прокурора Эвестуса, людей, получивших информацию, пока нет основания подозревать в совершении преступления.
Сегодня Государственная прокуратура будет ходатайствовать об аресте оперативника.
Третий подобный случай
За последнее десятилетие уголовному розыску пришлось заниматься еще двумя такими случаями, один из которых завершился оправданием полицейского.
Речь идет о привлекшем широкое внимание СМИ случае бывшего руководителя Лыунаской наркополиции Ярека Павлихина. В 2012 году Павлихину было предъявлено обвинение в раскрытии имени одного из секретных агентов полиции преступнику, находившемся в арестном доме.
В 2014 году суд пришел к выводу, что утечка информации была скорее игрой следственной группы и оправдал Павлихина. Его признали виновным лишь в присвоении денег, предназначенных для «стукача», поскольку он не смог доказать, что отдал их.
Второй такой случай произошел в 2012 году, когда суд признал вину руководителя по оперативной работе уголовного розыска Пярну Хенна Коолмейстра в том, что он в 2010 году сказал местному криминальной деятелю, что о нем собирают информацию в связи с якобы планирующемся разбойным нападением. Суд приговорил Коллмейстра к двум годам лишения свободы условно.