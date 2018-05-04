пятница, 4 мая 2018 г.
"Я не слышал, чтобы Эстонию когда-либо так хулили" Урмас Паэт
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  • Лишившийся Летной гавани аферист хочет получить от государства миллионы евро

Лишившийся Летной гавани аферист хочет получить от государства миллионы евро

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ФОТО: Tairo Lutter

Бизнесмен, который почти двадцать лет назад незаконно заполучил в свою собственность Летную гавань, обратился в международный арбитражный суд с серьезными обвинениями.

«Я действительно в то время был министром юстиции, но, если честно, совсем не помню такого бизнесмена. У меня большой опыт за плечами, но такой чепухи я давно не слышал», - сказал бывший министр юстиции Мярт Раск, когда узнал, что в жалобе, направленной в международный арбитраж, говорится, что якобы находившиеся в его подчинении суды отобрали у бизнесмена Александра Ротко Летную гавань, поскольку последний отказался платить взятку, пишет Majandus24 со ссылкой на Äripäev.

Александр Ротко обвиняет Эстонию в огосударствлении принадлежащего ему имущества без выплаты полагающейся компенсации, а также в том, что его предприятие стало жертвой «коррупции и дискриминации».  По мнению бизнесмена, судебное производство велось с нарушением правовых норм. Теперь Ротко хочет получить компенсацию в 100 миллионов долларов, а еще 50 млн – в качестве компенсации за моральный ущерб.

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