Лишившийся Летной гавани аферист хочет получить от государства миллионы евро

«Я действительно в то время был министром юстиции, но, если честно, совсем не помню такого бизнесмена. У меня большой опыт за плечами, но такой чепухи я давно не слышал», - сказал бывший министр юстиции Мярт Раск, когда узнал, что в жалобе, направленной в международный арбитраж, говорится, что якобы находившиеся в его подчинении суды отобрали у бизнесмена Александра Ротко Летную гавань, поскольку последний отказался платить взятку, пишет Majandus24 со ссылкой на Äripäev.