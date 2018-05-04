Фото: суд отправил бывшего эстонского топ-лыжника в тюрьму

«Мне самому немного не понятно, почему я так поступил. Можно сказать, что пошел по пути наименьшего сопротивления. Осень-зима прошлого года были сложными, больше бы я так не сделал», - сказал 36-летний Яллай в зале суда.

На этапах Кубка мира Яллай завоевывал места и в топ-10 протокола, в спортивную карьеру он завершил в 2011 году.

Яллая обвиняли в девяти кражах, самая крупная из них была совершена ранним утром 19 сентября прошлого года в Выру. Он топором разбил окно представительства Tele2 и украл 35 мобильных телефонов и четыре планшета. Ущерб составил 11 000 евро.

Четыре месяца спустя Яллай снова посетил это представительство, украв два телефона и 17 аксессуаров на общую сумму чуть менее 3000 евро.

Были и менее значимые кражи: например, неоплаченный бензин на сумму 35 евро, две эспрессо-машины из магазинов Пыльва и Выру.

Также прокуратура обвиняла Яллая и в домашнем насилии. Прошлой осенью он ударил свою бывшую сожительницу по голове, причинив ей боль.

Криминальный путь Яллая окончился 26 января 2017 года, когда его задержали полицейские. В суде он полностью признал свою вину и в рамках согласительного производства получил год и шесть месяцев тюрьмы, из которых в реальном заключении он проведет три месяца и 20 дней, а остальное - условно. Также ему придется возместить ущерб в размере 6600 евро.