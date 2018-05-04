В США предъявили обвинения экс-главе Volkswagen

Винтеркорну вменяется в вину сговор с другими руководителями и сотрудниками VW с целью обмана властей США и американских клиентов. Его также обвиняют в нарушении закона Соединенных Штатов "О чистом воздухе", пишет DW.com.

"Если вы пытаетесь обмануть США, то заплатите высокую цену. В обнародованном сегодня обвинительном акте утверждается, что схема VW по манипуляции юридическими требованиями восходила к самой верхушке компании", - подчеркнул генпрокурор США Джефф Сешнс.

История дизельного скандала

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 миллионов автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.