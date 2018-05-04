Сиккут: через десять лет в Эстонии останется пара роддомов

- Теперь, когда после первого дня в должности министра оживление немного улеглось, уместно вас поздравить или посочувствовать?

- У меня самой было странное чувство, когда поздравляют, поскольку я не знаю, насколько это большое счастье (должность министра. – прим. ред.) Но можно, наверное, пожелать стойкости. Надеюсь, что я буду улыбаться и через десять месяцев (срок в должности до следующих выборов, - прим. ред.).

- Найти нового министра здравоохранения и труда председателю Социал-демократической партии Евгению Осиновскому было сложно и отказов он услышал в несколько раз больше, чем надеялся.

- Кажется, это так.

- Чем он вас переубедил, поскольку должность министра – это ведь и не то, чего вы хотели?

- Не то, да. Не могу сказать, что было самым убедительным аргументом, но Евгений вообще очень убедительно говорит.

- Министр Осиновский озвучил несколько больших перемен, но алкогольный законопроект растворился, а закон о булочках похудел. Министерство социальных дел делало работу плохо, так что законы приходилось переделывать, или же министр не сумел достаточно хорошо объяснить их партнерам по коалиции?

- В каждом государстве сложно принимать такие решения. Я бы не была столь критична в отношении министерства, поскольку то, что стало законом (ограничения на продажу алкоголя и его рекламу. – прим. ред.), - уже большой шаг вперед.

- Что вы думаете об идее предоставить всем жителям Эстонии медицинское страхование?

- В принципе, я поддерживаю, так как общественная польза велика. Государство и так покрывает расходы на их (незастрахованных людей. – прим. ред.) экстренное лечение, а чтобы получить страховку, они при необходимости регистрируются в качестве безработных.

- На это Налоговый департамент говорит, что тогда у нас будут процветать зарплаты в конвертах. И предприниматели жалуются, что люди больше не хотят работать круглый год, а хотят наслаждаться тремя месяцами лета.

- Я их понимаю, и это не то решение, которое можно принять быстро. Во-первых, это должно быть приемлемым для общества: мы должны говорить и с людьми, и с Минфином, и с Налоговым департаментом.

Медицинская страховка сейчас – очень сильный стимул работать официально. Мы должны взвесить, что произойдет, если эта мотивация исчезнет, в то же время основная цель медицинского страхования – не в том, чтобы гарантировать налоговые поступления.

- Отделения экстренной медицины перегружены из-за того, что они постоянно вынуждены делать работу семейных врачей. Надо ли ввести в них «налог на удобство», чтобы, если кто-то придет с неострой проблемой, он сам оплачивал свой визит?