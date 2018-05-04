Сиккут: через десять лет в Эстонии останется пара роддомов

Министр здоровья и труда Рийна Сиккут (35) считает, что медицинская система в ближайшие годы должна подумать о том, как привести пациентов в крупные центры, поскольку это дешевле, чем содержать больницу в каждом уездном центре.
- Теперь, когда после первого дня в должности министра оживление немного улеглось, уместно вас поздравить или посочувствовать?
- У меня самой было странное чувство, когда поздравляют, поскольку я не знаю, насколько это большое счастье (должность министра. – прим. ред.) Но можно, наверное, пожелать стойкости. Надеюсь, что я буду улыбаться и через десять месяцев (срок в должности до следующих выборов, - прим. ред.).
- Найти нового министра здравоохранения и труда председателю Социал-демократической партии Евгению Осиновскому было сложно и отказов он услышал в несколько раз больше, чем надеялся.
- Кажется, это так.
- Чем он вас переубедил, поскольку должность министра – это ведь и не то, чего вы хотели?
- Не то, да. Не могу сказать, что было самым убедительным аргументом, но Евгений вообще очень убедительно говорит.
- Министр Осиновский озвучил несколько больших перемен, но алкогольный законопроект растворился, а закон о булочках похудел. Министерство социальных дел делало работу плохо, так что законы приходилось переделывать, или же министр не сумел достаточно хорошо объяснить их партнерам по коалиции?
- В каждом государстве сложно принимать такие решения. Я бы не была столь критична в отношении министерства, поскольку то, что стало законом (ограничения на продажу алкоголя и его рекламу. – прим. ред.), - уже большой шаг вперед.
- Что вы думаете об идее предоставить всем жителям Эстонии медицинское страхование?
- В принципе, я поддерживаю, так как общественная польза велика. Государство и так покрывает расходы на их (незастрахованных людей. – прим. ред.) экстренное лечение, а чтобы получить страховку, они при необходимости регистрируются в качестве безработных.
- На это Налоговый департамент говорит, что тогда у нас будут процветать зарплаты в конвертах. И предприниматели жалуются, что люди больше не хотят работать круглый год, а хотят наслаждаться тремя месяцами лета.
- Я их понимаю, и это не то решение, которое можно принять быстро. Во-первых, это должно быть приемлемым для общества: мы должны говорить и с людьми, и с Минфином, и с Налоговым департаментом.
Медицинская страховка сейчас – очень сильный стимул работать официально. Мы должны взвесить, что произойдет, если эта мотивация исчезнет, в то же время основная цель медицинского страхования – не в том, чтобы гарантировать налоговые поступления.
- Отделения экстренной медицины перегружены из-за того, что они постоянно вынуждены делать работу семейных врачей. Надо ли ввести в них «налог на удобство», чтобы, если кто-то придет с неострой проблемой, он сам оплачивал свой визит?
- Если там ввести налог на удобство, люди будут чаще вызывать скорую помощь. Это замкнутая система. Если мы попытаемся что-то где-то урегулировать с помощью налога, эти люди будут скапливаться где-то еще и кто-то все равно будет вынужден ими заниматься. Но без анализа я бы не рискнула говорить, что вот сейчас мы переведем неотложку и скорую помощь на налог на удобство.
- Надо ли повысить плату за визит к врачу-специалисту с пяти евро?
- Если технологические решения хоть сколько-то позволяют, скорее надо двигаться в сторону личной доли самофинансирования. Как с этого года с лекарствами: если ты потратил на них более 300 евро, доля самофинансирования снижается до 10%.
Это нереально применить, что ты встаешь на весы, обнаруживаешь, что прибавила два килограмма: ой, черт, медицинские расходы мне сегодня не покроют.
С долей самофинансирования, в том числе платой за койко-день и визит могло бы быть так, что, если человек уже потратил некоторую сумму или определенную часть своего месячного дохода, наступает потолок. Государство не должно увеличивать долю самофинансирования, но мы должны следить, чтобы она не снижалась непропорционально для небольшой группы людей.
- Насколько обоснованным вы считаете предложенную систему медицинских счетов, при которой человек мог бы, так сказать, откладывать часто своего социального налога и тратить ее, например, на лазерную коррекцию зрения или лечение зубов?
- Стоит исследовать, поможет ли это решить какую-то проблему. Если человек так и так может позволить себе платные услуги, то накопительный счет не нужен. Это просто дополнительная сложность для системы.
Но те, кто получает минимальную зарплату и на чьих счетах скапливается мало денег, так и так не смогут собрать денег на лазерную операцию. Нет смысла усложнять систему, если нам неясно, что это поможет решить какую-то проблему.
- Что вы думаете об идее председателя Партии реформ Каи Каллас, по сути, распустить Больничную кассу и начать заказывать медстраховку у частных фирм?
- Солидарное медицинское страхование – моя любимая тема, я это изучала и анализировала. Я все больше убеждаюсь, что это наилучшее решение для финансирования здравоохранения. Расходы на деятельность Больничной кассы составляют менее 1%, ни одна частная страховка так дешево не функционирует, кроме того, страховая компания хочет зарабатывать прибыль. В чистом виде, т.е. учитывающее индивидуальные риски частное страхование в западноевропейской системе ценностей трудно себе представить.
- Одно из предложений манифеста Эстония 200, опубликованного в Postimees, - начать премировать людей за благоразумное отношение к здоровью. Если страдающий от лишнего веса человек средних лет тренируется несколько раз в неделю, он заслуживает премии?
- При такой системе несправедливо наказывать людей за выбор, сделанный двадцать лет назад, и вещи, которые он полностью не контролирует. По-моему, очень сложно принять решение, что расходы курильщиков мы не покрываем, а расходы спортсменов-экстремалов покрываем, поскольку спорт полезен для здоровья. Но кто с большей вероятностью попадет в отделение интенсивной терапии?
Я бы не хотела делать такой выбор. В Эстонии очень мало людей, которые продумали это (решение. – прим. ред.) для себя до конца.
Это нереально применить, что ты встаешь на весы, обнаруживаешь, что прибавила два килограмма: ой, черт, медицинские расходы мне сегодня не покроют. Но если человек регулярно бывает на медосмотре, предлагалось, что он мог бы, например, быть освобожден от платы за визит к врачу-специалисту. Систему премий необходимо очень хорошо продумать, и она не должна наказывать людей за их прежнее поведение.
- В среду вы сказали в теленовостях, что через десять лет останется еще меньше родильных отделений. Сколько их тогда необходимо?
- Думаю, что два. Если посмотреть на число рождений, там ничего не получается. Ради десяти детей держать больницу открытой? Не знаю.
В этом случае сразу возникает вопрос, как я из Капа-Кохила попаду в большую больницу рожать или на операцию.
И где будут размещать пациента, если его выписывают вечером, а автобус уходит только следующим утром. Эти проблемы необходимо решить, но я думаю, что это дешевле, чем оказывать услуги врача-специалиста в каждом уезде.
- В своих первых интервью вы говорили о длинных очередях к врачам-специалистам, которые помогла бы уменьшить дигирегистратура. Очевидно, вы пятый министр, который начнет заниматься этой тематикой, а она все еще не рабоатет, хотя на нее потрачены большие суммы.
- Здесь странная ситуация: с одной стороны, мы говорим о персональной медицине и использовании генной информации при лечении людей, об инновации, но при этом не можем в стране получить технологически простое решение, в то время как авиакомпании и гостиницы могут осуществлять бронирование во многих странах. Стыдно.
- Евгений Осиновский выбил дополнительное финансирование для Больничной кассы. Теперь у эстонского здравоохранения достаточно денег?
- На следующие два года точно, но, когда люди начнут хотеть от здравоохранения большего, совершенно возможно, что через пару лет вновь возникнет потребность в дополнительных деньгах. Но это решение зависит от того, что станет с эстонской налоговой системой.
Когда создавалась система Больничной кассы, у всех был один бессрочный трудовой договор, а теперь распространена работа на проектной основе, время от времени люди работают за рубежом.
В ближайшее время вырастет число таких людей, которые не работают 30 лет у одного работодателя с 8 до 17. Мы должны найти способы, как предложить социальные гарантии людям, которые не являются стандартными работниками.
- Утверждается, что эстонское здравоохранение ожидает масштабный кризис, поскольку многие семейные врачи достигают пенсионного возраста, а молодые не приходят. В то же время система все больше направляет людей именно к ним.
- Если бы было простое решение, оно давно было бы принято. У нас (в сфере здравоохранения. – прим. ред.) все темы такие, что мы смотрим, что могло бы помочь. Мы должны работать с молодыми людьми, которые приходят в университет, чтобы они видели в работе семейного врача важную возможность внести свой вклад в здоровье человека, хотя учеба на хирурга многим поначалу кажется более привлекательной.