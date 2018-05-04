пятница, 4 мая 2018 г.
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Возможно только в Эстонии: упавшая с неба кость повредила автомобиль

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Упавшая на автомобиль кость.

ФОТО: Marite Uibo

Неделю назад директор Латвийско-эстонского института Марите Уйбо испытала на улице Пикк в Валга серьезный испуг, пишет Lõuna Eesti Postimees.

 «Мы ехали со спутником жизни как раз мимо Raadio Ruut, когда послышался грохот: как будто кто-то бросил в машину камень. Мы остановились и увидели, что на крыше автомобиля появилась вмятина. Камня, который мог бы стать причиной этого повреждения, нигде не было», - рассказала Уйбо.

Однако на глаза им бросилась кость, лежавшая у тротуара в нескольких метрах от машины. Ее размер идеально совпадал с размером вмятины на крыше. «Вокруг не было никого, кто бы мог бросить кость в автомобиль», - недоумевала Уйбо.

В то же время на деревьях сидели вороны. «Вероятно, кто-то из них заполучил кость и бросил ее точно на нашу машину. Вблизи же мясная промышленность...», - предположила Уйбо.

Хотя виновных задержать и не удалось, Уйбо надеется, что страховка возместит ущерб. «Мы посмеялись, конечно, но в то же время сочли произошедшее весьма логичным. В любом случае, по крайней мере, на улице Пикк в Валга следует быть ко всему готовым», - заключила она.

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