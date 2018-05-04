Возможно только в Эстонии: упавшая с неба кость повредила автомобиль

«Мы ехали со спутником жизни как раз мимо Raadio Ruut, когда послышался грохот: как будто кто-то бросил в машину камень. Мы остановились и увидели, что на крыше автомобиля появилась вмятина. Камня, который мог бы стать причиной этого повреждения, нигде не было», - рассказала Уйбо.

Однако на глаза им бросилась кость, лежавшая у тротуара в нескольких метрах от машины. Ее размер идеально совпадал с размером вмятины на крыше. «Вокруг не было никого, кто бы мог бросить кость в автомобиль», - недоумевала Уйбо.

В то же время на деревьях сидели вороны. «Вероятно, кто-то из них заполучил кость и бросил ее точно на нашу машину. Вблизи же мясная промышленность...», - предположила Уйбо.