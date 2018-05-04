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Последнее обновление Windows 10 вызвало целый ряд проблем

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ФОТО: microsoft.com

Если вы еще не успели установить на свой компьютер Windows 10 April 2018 Update, имеет смысл не спешить с обновлением. Дело в том, что после установки апдейта пользователи столкнулись с целым рядом проблем, пишет 4pda.ru.

Приведем самые распространенные баги и способы решения некоторых из них.

Windows 10 April 2018 UpdateФункция Timeline из Windows 10 April 2018 Update

Вот самые распространенные проблемы, возникшие после установки Windows 10 April 2018 Update:

  • Не работает микрофон. Решение: Откройте «Параметры» и в разделе «Конфиденциальность» проверьте, чтобы нужным приложениям был предоставлен доступ к микрофону.
  • Пропало многоканальное звучание. Решение: необходимо выполнить повторную настройку свойства звуковой системы.
  • Уменьшилась скорость движения курсора мыши.
  • Задержка при использовании комбинации клавиш Alt+Tab.
  • Не запускается Edge.
  • Пропало контекстное меню на панели задач.
  • Недоступен выбор периодичности отправки отчета о диагностике системы.
  • Снизилось разрешение экрана при использовании интегрированной видеокарты. Решение: необходимо обновить драйверы Intel.
  • Зависает Google Chrome. Решение: зайти через «Проводник» в Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data (Symbolic Link), а затем запустить Chrome и закрыть «Проводник».

Если вам важна стабильность работы системы, то дождитесь автоматического обновления или новостей о выпуске патча с решением вышеперечисленных багов.

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