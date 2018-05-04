Последнее обновление Windows 10 вызвало целый ряд проблем
4 мая 2018 г., 11:16
Если вы еще не успели установить на свой компьютер Windows 10 April 2018 Update, имеет смысл не спешить с обновлением. Дело в том, что после установки апдейта пользователи столкнулись с целым рядом проблем, пишет 4pda.ru.
Приведем самые распространенные баги и способы решения некоторых из них.
Функция Timeline из Windows 10 April 2018 Update
Вот самые распространенные проблемы, возникшие после установки Windows 10 April 2018 Update:
Если вам важна стабильность работы системы, то дождитесь автоматического обновления или новостей о выпуске патча с решением вышеперечисленных багов.