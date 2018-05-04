Вьетнамские врачи спасли эстонца, оставленного умирать на дороге

Местные жители обнаружили 28-летнего Эдуарда 15 апреля в Ханое в районе Кау Гиай. Он лежал на обочине без сознания, его состояние было очень тяжелым. Судя по следам на месте происшествия, мужчину сбила машина и скрылась с места ДТП.

Пострадавшему вызвали скорую, которая доставила его в больницу, пишет Vietnamnet.

Врачи диагностировали у него перелом черепа и повреждение мозга. Была проведена операция, длившаяся около часа. Операция прошла успешно, и сейчас Эдуард идет на поправку.

28-летний Эдуард приехал во Вьетнам из Эстонии, чтобы на добровольных началах преподавать местным детям английский язык. 15 апреля он направлялся на работу, когда его сбила машина.