пятница, 4 мая 2018 г.
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Вьетнамские врачи спасли эстонца, оставленного умирать на дороге

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Дорожное движение в Ханое.

ФОТО: Nhac Nguyen / AFP / Scanpix

В середине апреля во Вьетнаме неизвестный водитель переехал эстонца и оставил его лежать у дороги в тяжелом состоянии. К счастью, врачам удалось спасти жизнь пострадавшего, пишет Postimees.

Местные жители обнаружили 28-летнего Эдуарда 15 апреля в Ханое в районе Кау Гиай. Он лежал на обочине без сознания, его состояние было очень тяжелым. Судя по следам на месте происшествия, мужчину сбила машина и скрылась с места ДТП.

Пострадавшему вызвали скорую, которая доставила его в больницу, пишет Vietnamnet.

Врачи диагностировали у него перелом черепа и повреждение мозга. Была проведена операция, длившаяся около часа. Операция прошла успешно, и сейчас Эдуард идет на поправку.

28-летний Эдуард приехал во Вьетнам из Эстонии, чтобы на добровольных началах преподавать местным детям английский язык. 15 апреля он направлялся на работу, когда его сбила машина.

Доктор Вусуан Куанг в среду ходил на осмотр пациента и счел, что он быстро идет на поправку. Вероятно, на следующей неделе врачи выпишут его из больницы домой.

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