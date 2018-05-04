В детском парке прозвучали выстрелы, ворона упала замертво

«В 22.10 машина ехала по улице Меэме, сделала круг и остановилась», - припомнила гулявшая в то же время с собакой Галина Чибизова. Окно машины открылось, и прозвучали четыре или пять выстрелов. Это вызвало переполох среди ворон, а одна из них упала замертво.

Чибизова, по ее словам, хотела подойти к машине и спросить, что происходит, но та уехала раньше, чем она успела до нее дойти.

Полиция узнала о произошедшем от газеты Sakala в четверг днем, а уже вечером старший участковый Вильяндиского отдела полиции Меэлис Лилль беседовал с водителем джипа. «Водитель подтвердил, что у него есть воздушка, и он из нее стрелял, но он категорически отрицает стрельбу по воронам в Детском парке», - сказал Лилль. Поскольку на месте происшествия никого не поймали, полиция больше не может заниматься этим делом.

По словам Лилля, отстрел птиц в городе запрещен, и год назад штрафом был наказан один житель Вильянди, который стрелял из воздушки по воронам с балкона.

Пару лет назад такой вот отстрел мешающих горожанам птиц испытали по заказу городской управы и с разрешения Департамента охраны окружающей среды, но сейчас, по словам городского специалиста по охране окружающей среды Ирис Мяэметс, этого не делают: «Такая деятельность не оказывает никакого значительного влияния на численность птиц». Она добавила, что, скорее всего, город и не получил бы больше разрешения на отстрел у департамента.

Отстрел ворон в Детском парке, как заверили Мяэметс и вице-мэр Вильянди Кальви Мяртин, никак не связан с городской управой.

Помешать тамошним колониям ворон в этом году пытались тем, что с некоторых деревьев были сняты гнезда и установили три чучела. В результате этого, в мэрию начали поступать звонки от жителей расположенного рядом с парком бульвара Лембиту, которые жаловались, что вороны начали вить гнезда на деревьях на их улице.

От чучел не было никакой пользы. Одно сломали еще в тот момент, когда крепили его на дерево, второе пропало после сильного ветра, а к третьему птицы привыкли. «На одном дереве чучело может и сработало, но на соседнем тут же свили гнездо», - отметила Мяэметс.