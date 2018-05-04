пятница, 4 мая 2018 г.
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  • Неприятный сюрприз: отдых на Майорке и Ибице будет обходиться дороже

Неприятный сюрприз: отдых на Майорке и Ибице будет обходиться дороже

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ФОТО: JAIME REINA/AFP

Туристический налог на Балеарских островах в высокий сезон 2018 года увеличился вдвое. Об этом сообщает The Independent.

Отдыхающим на популярных испанских островах Майорка, Ибица, Менорка и Форментера во время пикового сезона с мая по конец октября теперь придется доплатить до 4 евро за сутки. Кроме того, курортный сбор теперь облагается НДС размере 10%. Таким образом, бюджет туристической поездки на две недели увеличится дополнительно еще на 30,80 евро с человека, пишет turizm.ru.

Согласно принятому закону, туристический налог для проживающих в хостелах составит 1 евро, в 3-х и 4-звездочных гостиницах 3 евро, в 5-звездочных – 4 евро. Пассажиры круизных лайнеров, останавливающиеся обычно в бюджетных отелях — 2 евро. От уплаты налога освобождены дети до 16 лет.

Как заявили представители правительства Балеарских островов, в последние годы наблюдается резкий рост числа туристов и круизных лайнеров, что создает напряженную ситуацию и сказывается на загрузке дорог и коммунальной инфраструктуры. Полученные средства будут использованы для сохранения и восстановления культурного наследия региона, отмечают власти.

Ежегодно Балеарские острова посещают более 13 миллионов туристов. Регион является вторым по посещаемости в Испании после Каталонии. Курортный сбор здесь был введен в 2016 году.

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