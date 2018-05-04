пятница, 4 мая 2018 г.
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Что случится с Главпочтамтом и Coca Cola Plaza?

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ФОТО: Baltic Horizon Fund

Как известно, оба здания принадлежат инвестиционному фонду Baltic Horizon Fund. Кинотеатр имеет площадь - 8 664 м2, а торговый центр, перестроенный из бывшего главпочтамта - 9 141 м2. Что с ними произойдет, рассказывает Nordicpropertynews.com.

В своем новом проекте Baltic Horizon объединит оба здания и увеличит общую площадь на треть, до 30 000 квадратных метров.

«Это классический пример того, как 1 + 1 может равняться 3. Мы объединим два здания в центре Таллинна, создав единый комплекс с проходом между ними. Таким образом, мы соединяем центр Таллинна и Старый город и расширяем возможности для розничной торговли», - сказал генеральный директор Baltic Horizon Тармо Каротам.

Проект называется Rotermann Passage. Оба здания будут объединены при помощи крыши, состоящей из экологически чистой металлической сетки с воздушными  пузырьками, которые могут выдерживать и тепло, и ветер, и снег. 

Проект разработан выигравшей конкурс архитектурной фирмой HG Arhitektuur OÜ.

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