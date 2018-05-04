Что случится с Главпочтамтом и Coca Cola Plaza?

В своем новом проекте Baltic Horizon объединит оба здания и увеличит общую площадь на треть, до 30 000 квадратных метров.

«Это классический пример того, как 1 + 1 может равняться 3. Мы объединим два здания в центре Таллинна, создав единый комплекс с проходом между ними. Таким образом, мы соединяем центр Таллинна и Старый город и расширяем возможности для розничной торговли», - сказал генеральный директор Baltic Horizon Тармо Каротам.

Проект называется Rotermann Passage. Оба здания будут объединены при помощи крыши, состоящей из экологически чистой металлической сетки с воздушными пузырьками, которые могут выдерживать и тепло, и ветер, и снег.