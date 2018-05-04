В американский суд поступил крупный иск от коня к бывшей хозяйке: морозила и плохо кормила

В документе, поданном 2 мая в суд округа Вашингтон в Орегоне, указывается, что животное сейчас весит на 140 кг меньше нормы, оно завшивело, у него имеются инфекции кожи и в результате тяжелого обморожения повреждены гениталии. Джастис теперь до конца жизни нуждается в специальной медицинской помощи, отмечается в иске, пишет Newsru.com.

Как указывают в ALDF, непоправимый вред здоровью их подзащитному был нанесен во время проживания на ферме Гвендолин Веркер в Корнелиусе. В марте 2017 года больного коня забрали в хоспис для лошадей в Траутдейле.

Сара Хэннекен, одна из адвокатов, представляющих интересы лошади в суде, ссылается на прецедентное право штата Орегон, в рамках которого животные имеют законные основания на юридическую защиту своих прав. По словам Хэннекен, суд должен позволить получить с владелицы фермы возмещение затрат на лечение лошади, а также компенсацию за причиненные животному боль и страдание.

Законодательство штата ясно запрещает жестокое обращение с животными, требуя охраны их безопасности, говорит адвокат: "Жертвы преступлений могут предъявить иск своим мучителям, и животные - разумные существа, которые также могут быть признаны жертвами в соответствии с законом Орегона".

Защита Джастиса верит, что у них неплохие шансы на победу. В июле 2017 года Веркер уже была приговорена к трем годам испытательного срока за небрежное обращение с животными первой степени тяжести. В течение пяти лет ей запрещено заводить любых домашних животных. Также женщина была оштрафована на 3700 долларов.

Между тем предыдущие дела, заведенные в США от имени животных, истцы проигрывали. Так, в 2013 году флоридская организация Nonhuman Rights Project представляла интересы двух шимпанзе, требуя, чтобы хозяева не держали их в клетках. В прошлом году апелляционный суд штата Нью-Йорк постановил, что у обезьян нет законных прав людей.

А недавно девятый апелляционный суд США отклонил иск организации PETA к фотографу Дэвиду Слейтеру, который был подан в защиту интересов хохлатого павиана по кличке Наруто, снявшего знаменитое "селфи обезьяны".