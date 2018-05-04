В американский суд поступил крупный иск от коня к бывшей хозяйке: морозила и плохо кормила

Фонд юридической защиты животных (ALDF) в Портленде, штат Орегон, подал иск на 100 тысяч долларов от имени коня Джастиса к его бывшей владелице. В иске указано, что восьмилетний конь породы американская верховая имеет право получить компенсацию за халатное обращение, сообщает The Oregonian.
В документе, поданном 2 мая в суд округа Вашингтон в Орегоне, указывается, что животное сейчас весит на 140 кг меньше нормы, оно завшивело, у него имеются инфекции кожи и в результате тяжелого обморожения повреждены гениталии. Джастис теперь до конца жизни нуждается в специальной медицинской помощи, отмечается в иске, пишет Newsru.com.
Как указывают в ALDF, непоправимый вред здоровью их подзащитному был нанесен во время проживания на ферме Гвендолин Веркер в Корнелиусе. В марте 2017 года больного коня забрали в хоспис для лошадей в Траутдейле.
Сара Хэннекен, одна из адвокатов, представляющих интересы лошади в суде, ссылается на прецедентное право штата Орегон, в рамках которого животные имеют законные основания на юридическую защиту своих прав. По словам Хэннекен, суд должен позволить получить с владелицы фермы возмещение затрат на лечение лошади, а также компенсацию за причиненные животному боль и страдание.
Законодательство штата ясно запрещает жестокое обращение с животными, требуя охраны их безопасности, говорит адвокат: "Жертвы преступлений могут предъявить иск своим мучителям, и животные - разумные существа, которые также могут быть признаны жертвами в соответствии с законом Орегона".
Защита Джастиса верит, что у них неплохие шансы на победу. В июле 2017 года Веркер уже была приговорена к трем годам испытательного срока за небрежное обращение с животными первой степени тяжести. В течение пяти лет ей запрещено заводить любых домашних животных. Также женщина была оштрафована на 3700 долларов.
Между тем предыдущие дела, заведенные в США от имени животных, истцы проигрывали. Так, в 2013 году флоридская организация Nonhuman Rights Project представляла интересы двух шимпанзе, требуя, чтобы хозяева не держали их в клетках. В прошлом году апелляционный суд штата Нью-Йорк постановил, что у обезьян нет законных прав людей.
А недавно девятый апелляционный суд США отклонил иск организации PETA к фотографу Дэвиду Слейтеру, который был подан в защиту интересов хохлатого павиана по кличке Наруто, снявшего знаменитое "селфи обезьяны".
"In 2014, the Oregon Supreme Court ruled that animals can be victims of crime in their own right."— Lori Sirianni (@4AnimalLife) 4 мая 2018 г.
A horse named Justice sues former owner for more than $100,000 for neglect - ABC News - https://t.co/pBC8MWbuGV via @ABC