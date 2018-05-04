В центре Таллинна перекроют улицу в связи со строительством жилых домов

По словам старейшины района Кесклинн Владимира Света, сообщение о том, что в ближайшие дни будет нарушено движение на улице Туукри, связано с прокладыванием коммуникаций к строящимся жилым домам.

«На этом участке будут проложены коммуникации для новостроек, - отметил Свет. –Работы связаны с жилым районом Uus-Holland, в котором планируется построить четыре дома. Поскольку коммуникации включают в себя связь, отопление, водопровод и канализацию, работы являются масштабными».

Старейшина добавил, что несколько дней неудобств для участников дорожного движения компенсируются новым дорожным покрытием, которое будет установлено после завершения работ по прокладке коммуникаций.