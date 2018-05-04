В центре Таллинна перекроют улицу в связи со строительством жилых домов

На выходных в связи со строительством жилых домов будет временно перекрыта улица Туукри.
По словам старейшины района Кесклинн Владимира Света, сообщение о том, что в ближайшие дни будет нарушено движение на улице Туукри, связано с прокладыванием коммуникаций к строящимся жилым домам.
«На этом участке будут проложены коммуникации для новостроек, - отметил Свет. –Работы связаны с жилым районом Uus-Holland, в котором планируется построить четыре дома. Поскольку коммуникации включают в себя связь, отопление, водопровод и канализацию, работы являются масштабными».
Старейшина добавил, что несколько дней неудобств для участников дорожного движения компенсируются новым дорожным покрытием, которое будет установлено после завершения работ по прокладке коммуникаций.
Улица Туукри будет перекрыта на участке между улицами Лоотси и Уус-Садама с 21 часа в пятницу, 4 мая, до 21 часа воскресенья, 6 мая; с 10 до 15.30 понедельника, 7 мая, и с 8 утра до 8 вечера субботы, 12 мая. Пешеходам будет обеспечен безопасный проход, а транспорту - объезд по переулку Туукри и улице Кару. Оперативную информацию можно найти по ссылке opinfo.tallinn.ee/menetlus/32616