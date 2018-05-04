пятница, 4 мая 2018 г.
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Министр обороны Луйк: настрой резервистов воодушевляет

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ФОТО: Marko Saarm

Министр обороны Юри Луйк и командующий Силами обороны Рихо Террас вчера вечером встретились с резервистами в расположенном вблизи Таллинна Штабном и связном батальоне и поблагодарили их за вклад в укрепление государственной обороны Эстонии.

«Военная оборона Эстонии является сильной, поскольку у наших резервистов хорошая подготовка, максимально хорошее снаряжение и высокая воля к действию, - сказал Луйк. - Я увидел в глазах резервистов энтузиазм и волю сделать все от них зависящее для обороны Эстонии. Уровень мотивации резервистов был воодушевляющим».

«Благодарю всех резервистов и членов Кайтселийта, которые уже приступили к службе в рамках крупномасштабных учений "Еж - 2018" или только собираются к ней приступить. Участие и вклад каждого бойца нужны для того, чтобы мы получили подтверждение нашей силы, - сказал министр. - Благодарю также за понимание семьи и работодателей резервистов, чье позитивное отношение является поддержкой для службы».

Состоящее из резервистов командование двух рот Штабного и связного батальона приступило к службе в понедельник, 30 апреля, основной состав подразделения собрался в среду.

В первые дни подразделения освежают в памяти навыки — вспоминают тактики и действия подразделений, а также пользование специальной техникой и оружием.

Подразделения Штабного и связного батальона в ходе "Еж - 2018" обеспечивают действия пунктов командования Сил обороны на местности.

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