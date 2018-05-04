Чемпионат мира по хоккею: шекспировские страсти на льду Ютландии

Сегодня в Дании двумя матчами откроется Чемпионат мира по хоккею. 16 сборных будут решать разные задачи - в разной степени претендуют на медали пять команд, кому-то выпадет незавидная участь покинуть дивизион сильнейших.
С вещами на выход
Группы на ЧМ распределены по силам довольно ровно, но все-таки группа В смотрится предпочтительнее группы А, в которой кроме россиян из фаворитов будут шведы и чехи. В группе В есть сборные США, Канады и Финляндии, которые оспорят первое место и наиболее слабого соперника в 1/4 финала ЧМ. Этим соперником, скорее всего окажется сборная Швейцарии, хотя за путевку в 1/4 финала будет бороться и сборная Словакии. Из группы А на четвертое место почти со 100 процентной вероятностью попадет сборная Германии - датчане, норвежцы слабее по ростеру, чем финалисты ОИ-2018, а сборные Латвии и Кореи будут выяснять между собой, кто именно покинет когорту сильнейших и здесь может произойти то, чего болельщики сборной Латвии так опасаются - после 22 подряд ЧМ в элитном дивизионе латыши могут опуститься на ступеньку ниже. У корейцев есть опытные игроки из числа натурализованных канадцев, у латышей - слабая вратарская бригада, собранная из бэк-апа швейцарского Лугано, и двух вратарей второй по силе заокенской лиги, АХЛ. Голкипера уровня Эдгарса Масальскиса, а тем более Артурса Ирбе на латвийской земле пока не уродилось. Полевые игроки также не самые звездные даже по меркам КХЛ, у кого сезон не задался, как например у Каспарса Даугавиньша, кто-то болтался по чеккерским звеньям, а легионеры представлены клубами АХЛ, Англии и Германии.
Из группы А главным претендентом навылет стоят австрийцы. Хотя чемпионат Австрии, в котором играют клубы из Венгрии, Словении и Хорватии, год от года прогрессирует, но прогресс идет за счет возросшего уровня легионеров, а свои звезды, играющие в НХЛ, Томас Ванек и Михаэль Грабнер ЧМ пропускают. Спасать Восточное Государство будет Михаэль Раффль, нападающий третьего-четвертого звена "Филадельфии", набравший 22 очка в 76 играх сезона.
Собрали всех кого можно было собрать французы и белорусы - команды, которые также при определенных раскладах могут со свистом ухнуть в Дивизион Б - французы обойдутся без драчуна Антуана Русселя, которого не отпустил на ЧМ "Даллас" и Пьер-Эдуард Белльмар, который с "Вегасом" штурмует Кубок Стэнли. Из-за моря-океана подъедет только защитник "Эдмонтона" Йоанн Овитю, который провел плохой сезон, сыграв всего 33 матча и набрав девять очков. Остальные игроки французов выступают в Финляндии, в том числе вратарь Себастьян Юлонен, также в Чехии, клубах аутсайдерах Швейцарии.
У белорусов костяк команды составляют игроки минского "Динамо", которые, правда не являются ведущими игроками клуба, также игроки ВХЛ, юниорских лиг Канады и ECHL и собственно чемпионата Белоруссии. "Красно-зеленые" стали одной из четырех команд, которые в Дании будут выступать без игроков НХЛ - Михаил Грабовский уже два года не играет из-за сотрясения мозга, а еще без помощи из США обойдутся латыши, корейцы и норвежцы.
Главное - участие
В группе А обязательно попьют крови у фаворитов словаки, которые если не оступятся в матчах с аутсайдерами и будут удачливее в матчах со Швейцарией смогут помечтать и о четвертьфинале, который и станет потолком для подопечных Крейга Рэмзи. Швейцарцам также не светит что-то более серьезное, чем 1/4 финала. Если у россиян или чехов не случится дикого провала, то швейцарцы попадут в 1/4 на Канаду. Результат в таком противостоянии будет немного предсказуем, с той лишь разницей, что швейцарцы окажут чуть более достойное сопротивление, чем словаки, которые везут практически олимпийский состав, усиленный тремя игроками из НХЛ. Томаш Юрчо и Андрей Секера в этом сезоне не блистали, Секера пропустил половину регулярки из-за травмы, а Юрчо снайпером никогда не был, довольствуясь ролью "бицца-бороцца".
Норвегия, без Матса Зукарелло потеряют половину своего атакующего потенциала, а что представляет из себя сборная Норвегии на Олимпиаде все прекрасно знают - ничего особенного. У датчан радость -приехал основной вратарь "Торонто" Фредерик Андрессен, с ним можно и побороться с немцами, если повезет с немцами за 1/4 финала и попасть на шведов.
Претенденты на медали
В Дании за медали поспорят ровно пять команд: Чехия, Финляндия, США, Швеция и Канада. Россиян включать в список пока не будем - посмотрим после матча с сильными соперниками, например с чехами. Если россияне займут второе место и/или попадут на сборную Финляндии, то выход в полуфинал будет вполне реален, если к 1/4 финала подъедет (на выбор) Малкин, Василевский, Кучеров, Овечкин, Худобин, Орлов, Кузнецов...
Чехи из фаворитов обладают одним из самых слабых составов: у Йозефа Яндача набралось достаточно отказников из-за океана, плюс по здоровью пропустят ЧМ и некоторые лидеры сборной. К тому Яндач, перебирающийся после ЧМ в КХЛ, привез троих 18-летних игроков, а из НХЛ подъехал только опасный для своих ворот защитник Радко Гудас, Дмитрий Яшкин, Радек Факса и единственная звезда - Томаш Плеканец из "Торонто". У чехов задача занять место в группе повыше и получить соперника поудобнее. Как и для россиян чехам будет большим успехом выход в 1/2 финала.
Финская сборная, как всегда крепка, но, к сожалению, звезд, по-настоящему из категории "WOW" нет - Патрик Лайне играет в Кубке Стэнли, а Александр Барков - травмирован. Да, приедут, молодые звезды Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен, также подъехал Микаэль Гранлунд и Микко Рантанен - уже помощь Лаури Марьямяки, самая проблемная позиция - вратарская. Харри Сятери только третий вратарь "Флориды", Вилле Хуусо застрял в АХЛ, а Эро Килпеляйнен не особо убедителен был в "Эребру". Микко Коскинен из СКА ЧМ в Дании пропустит. Финны претенденты только на бронзу, до финала "Львам" не дойти именно по причине слабости вратарской линии. В Стране Суоми наверняка молятся на "Тампу" или "Виннипег". Если эти клубы пройдут "Бостон" и "Нэшвилл" то Туукка Раск и Пекка Ринне смогут приехать на помощь сборной, заняв место в воротах.
Пьедестал разыграют между собой США, Швеция и Канада. Причем сказать в какой именно последовательности займут команды места в итоговом протоколе невозможно.
Все три команды везут убойные составы, но есть и слабые места, которые, в определенном смысле могут стать роковыми.
У канадцев дико слабая вратарская линия - Дарси Кюмпер и Кертис Макиленни - два вечных бэк-апа. Наверное, за последние лет 10 у канадцев самый слабый вратарский дуэт, даже на ЧМ в Берне Девин Дабник, хоть и ловил мышей в "Эдмонтоне", но был первым номером команды. Из нынешних вратарей "Кленовых" что такое быть первым вратарем не знает, пожалуй, никто. С защитой у канадцев может возникнуть проблема если только молодые оборонцы попадут под силовое давление нападающих соперника. Средний возраст защиты канадцев около 23 лет, по хоккейным меркам - юниоры.
Зато проблем нет с нападением, которое имеет такую глубину, что ведущий центрфорвард "Ванкувера" Бо Хорват наигрывается в четвертом звене. У канадцев есть и россыпь талантливых юниоров в атаке, есть мастерюги, как Коннор Макдэвид, дважды подряд набиравший более 100 очков за сезон.
Нет проблем с нападением и США: Джонни Годро и Патрик Кэйн - реальные звезды НХЛ. Остальные игроки - хорошие крепкие ребята, может не из самых топовых клубов, но точно не как ранее, когда за США выступали одни энфорсеры и форчеккеры - сейчас у американцев есть и кому таскать рояль и кому сыграть на нем. Единственная опасность - вратарская линия, но зато оборона настолько качественна, что вратарям будут помогать и этим облегчат жизнь голкиперам.
Без слабых мест (на бумаге) только сборная Швеции: топовая защита, топовое нападение, ровные сочетания игроков, не самое звездное, но сыгранное и пробивное нападение. Все будут бежать в атаку и все будут работать в обороне. Только при одном "но": если шведов не будут давить психологически. Такое давление они не любят, начинают сыпаться, грубить и, в конечном счете, упускают нужный результат. Так может случиться и в Дании. Правда, думается, не ранее чем в финале.