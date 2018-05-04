Чемпионат мира по хоккею: шекспировские страсти на льду Ютландии

Группы на ЧМ распределены по силам довольно ровно, но все-таки группа В смотрится предпочтительнее группы А, в которой кроме россиян из фаворитов будут шведы и чехи. В группе В есть сборные США, Канады и Финляндии, которые оспорят первое место и наиболее слабого соперника в 1/4 финала ЧМ. Этим соперником, скорее всего окажется сборная Швейцарии, хотя за путевку в 1/4 финала будет бороться и сборная Словакии. Из группы А на четвертое место почти со 100 процентной вероятностью попадет сборная Германии - датчане, норвежцы слабее по ростеру, чем финалисты ОИ-2018, а сборные Латвии и Кореи будут выяснять между собой, кто именно покинет когорту сильнейших и здесь может произойти то, чего болельщики сборной Латвии так опасаются - после 22 подряд ЧМ в элитном дивизионе латыши могут опуститься на ступеньку ниже. У корейцев есть опытные игроки из числа натурализованных канадцев, у латышей - слабая вратарская бригада, собранная из бэк-апа швейцарского Лугано, и двух вратарей второй по силе заокенской лиги, АХЛ. Голкипера уровня Эдгарса Масальскиса, а тем более Артурса Ирбе на латвийской земле пока не уродилось. Полевые игроки также не самые звездные даже по меркам КХЛ, у кого сезон не задался, как например у Каспарса Даугавиньша, кто-то болтался по чеккерским звеньям, а легионеры представлены клубами АХЛ, Англии и Германии.