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Галерея: большущий круизный лайнер доставил в Таллинн 3600 туристов

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Сегодня Таллинн посетил четвертый в этом сезоне круизный лайнер, который доставил в столицу до 3600 туристов.

В пятницу, 4 мая, в 8.00 в Таллиннский порт прибыл круизный лайнер Regal Princess, вмещающий до 3600 пассажиров. Он покинет столицу Эстонии в 17.00.

В течение этого круизного сезона ожидается прибытие в Таллинн 341 круизного лайнера, которые доставят сюда около 565 000 человек. Десять кораблей посетят Таллинн впервые.

В прошлом году круизные лайнеры останавливались в Таллинне 331 раз и на Сааремаа - пять раз.

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