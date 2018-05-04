Галерея: большущий круизный лайнер доставил в Таллинн 3600 туристов
4 мая 2018 г., 12:53
Сегодня Таллинн посетил четвертый в этом сезоне круизный лайнер, который доставил в столицу до 3600 туристов.
В пятницу, 4 мая, в 8.00 в Таллиннский порт прибыл круизный лайнер Regal Princess, вмещающий до 3600 пассажиров. Он покинет столицу Эстонии в 17.00.
В течение этого круизного сезона ожидается прибытие в Таллинн 341 круизного лайнера, которые доставят сюда около 565 000 человек. Десять кораблей посетят Таллинн впервые.
В прошлом году круизные лайнеры останавливались в Таллинне 331 раз и на Сааремаа - пять раз.