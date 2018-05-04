Анто Лийват: мэр Таллинна спрятал голову в песок и игнорирует коррупцию в городе

По словам Анто Лийвата, корни коррупции в Таллинне восходят к системе городского управления, которая действует по принципу «сам раздаю задания – сам и контролирую».

«Иными словами, те люди, которые дают указания, и те, кто исполняют и контролируют их исполнение, никак не могут подчиняться одной партии. Ситуация, при которой мэр или вице-мэр возглавляют совет городского предприятия и назначают в правление своих же однопартийцев, является благоприятной средой для процветания коррупции. Так быть не должно: в совет предприятий люди должны назначаться не по партийной принадлежности, а по профессиональным качествам», - сказал Лийват.

По мнению Лийвата, решение Таави Ааса покинуть пост председателя совета фирмы Tallinna Linnatranspordi AS понятно и правильно, но ситуацию в корне не меняет.

«Никаких реальных шагов для того, чтобы система городского управления стала открытой и прозрачной, предпринято не было. Наш вотум недоверия мэру - это сигнал всем градоначальникам о том, что за свои слова и поступки нужно отвечать», - прокомментировал Анто Лийват. «Чем чреваты взятки в городских системах? Во-первых, страдает качество услуг для горожан. Во-вторых, это подрыв доверия предпринимателей к городу».

Лийват добавил, что Таави Аас, если бы хотел что-то изменить, мог хотя бы воспользоваться своим авторитетом и призвать подчиненных серьезнее относиться к имиджу города и быть внимательнее по отношению к коррупционным рискам.

«Мэр Таави Аас мог бы как минимум призвать всех 13000 подчиняющихся ему чиновников сообщать о замеченных попытках или намерениях совершить коррупционные деяния председателю ревизионной комиссии Хельве Сяргава, - предложил Лийват. - Этот шаг стал бы показательным – начальник дал бы понять своим подчиненным, что его не устраивает происходящее».