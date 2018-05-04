Каспар Курве: Рийна Сиккут ошибается – закрытие роддомов и вымирание маленьких населенных пунктов никакая не неизбежность

Вместо того чтобы говорить о неизбежности, нужно подчеркивать гибкость, это ключевое слово, которое лучше всего должно характеризовать рынок труда в 21 веке. В теоретическом плане именно меняющийся рынок труда – это то, что должно было бы мотивировать людей переезжать из больших городов в маленькие населенные пункты, но на практике в сегодняшней Эстонии это с каждым днем становится все сложнее, поскольку жизненно важные услуги во многих местах больше не оказывают. Это результат нашей сегодняшней недальновидной политики. Стыдно.

Второе важное изменение, которое нужно всей Эстонии, и которое должно стать предпочтением для эффективного функционирования наших маленьких населенных пунктов, - введение зарплаты гражданина. Зарплата гражданина должна заменить, по сути, все прежние социальные дотации ежемесячной безусловной платой для всех граждан. Ломать работающую систему было бы глупостью в кубе, но будем рациональными: нынешняя система не работает. В системе социальной защиты, которая не может обеспечить медицинскую страховку 90 000 человек, которая не может обеспечить место в доме презрения нашим матерям и отцам, бабушкам и дедушкам, чтобы дать им возможность для достойной старости, не говоря о безумии и часто унизительной бюрократии, нет ничего, за что нужно держаться двумя руками, наоборот. Настал момент, когда это нужно признать.

Если говорить о солидарности, то именно зарплата гражданина является дефиницией солидарности – у нас не должно быть победивших и проигравших, как в футболе, в нашей маленькой Эстонии мы все должны быть победившими и предпосылки для этого у нас есть.

Для исключения все растущей перенаселенности городов у зарплаты гражданина есть очень большой потенциал. Кроме многого прочего, о чем я писал раньше, зарплата гражданина мотивировала бы людей переезжать в маленькие населенные пункты, открывать мелкие предприятия, что в свою очередь создало бы новые рабочие места, и возродило бы наши бьющиеся в агонии маленькие города, населенные пункты и деревни.

В Эстонии есть десятки, если не сотни тысяч людей, которые предпочли бы жизни в большом городе маленький, спокойный и свободный от стрессов населенный пункт, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Одним из краеугольных камней настоящей свободы является экономическая свобода, и именно это предлагает зарплата гражданина. Вместо того чтобы тратить бешеные суммы на бесплатные услуги, как, например, общественный транспорт, нужно было бы отдать эти деньги самим гражданам, которые значительно лучше министров знают, как их более эффективно потратить на себя.

Маленькие города, населенные пункты и деревни Эстонии приговорены к смерти? Закрытие роддомов и прекращение оказания жизненно важных услуг в современной Эстонии неизбежны? Если продолжать нынешнюю политику, то да. Можно ли этого избежать? Конечно, можно, но для этого нужно придумать что-то большое и выйти за пределы своей коробки, а не заниматься тонкой настройкой.