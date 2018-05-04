Каспар Курве: Рийна Сиккут ошибается – закрытие роддомов и вымирание маленьких населенных пунктов никакая не неизбежность

Маленькие города, поселки и деревни Эстонии приговорены к смерти? Закрытие роддомов и прекращение оказания жизненно важных услуг неизбежны в современной Эстонии? Если прежняя политика будет продолжена, то да. Можно ли этого избежать? Конечно, можно, но для этого нужно придумать что-то большое и выйти за пределы своего ящика, а не заниматься тонкой настройкой, пишет в Postimees член правления Партии Зеленых Эстонии Каспар Курве.
Во вчерашней «Актуальной камере» новый министр здравоохранения и труда Рийна Сиккут утверждала, что в связи с все растущим переездом людей в крупные города закрытия роддомов в маленьких населенных пунктах будут происходить и впредь. Это якобы неизбежность и якобы факт. Точка. Все просто.
Но нет, тут министр ошибается, неизбежно это лишь при продолжении нынешней недальновидной политики. Да и продолжение нынешней политики не является никакой неизбежностью, скорее наоборот, современное развитие мира, по крайней мере, в плане Эстонии, благоволит тому, чтобы наши маленькие города и поселки сохранились, а люди из-за пределов Таллинна и Тарту имели возможность работать и жить достойной жизнью.
Да, сейчас это факт, что глубинка очень быстро пустеет. Этому помогает и провалившаяся акцизная политика предшественника Рийны Сиккут, которая заставляет закрывать маленькие магазины и еще больше уменьшает экономические перспективы местных жителей. Но это лишь одна маленькая причина большой истории и тут было бы излишним обвинять во всем только Евгения Осиновского. Вопрос в том, то ли это направление, которое мы хотели бы видеть в Эстонии? Хотим ли мы, чтобы жители наших маленьких городов, поселков и деревень были вынуждены переезжать в большие города из-за отсутствия возможностей?
Конечно, не хотели бы, и самым неправильным было бы сейчас думать, что этот процесс неизбежен. Правильнее было бы спросить: что нужно сделать, чтобы элементарные услуги, к числу которых относится и наличие роддома, не исчезли из регионов, и как создать ситуацию, при которой возможности самореализации оставались бы возможными и за пределами больших городов. Это вообще возможно? Если коротко, то да, и это вовсе не так сложно, как может показаться.
Ключевым словом всего 21 века является технологическое развитие. Хотим мы этого или нет, это не является примарным, поскольку остановить это невозможно. Важно лишь то, чтобы это развитие справедливо служило всем, а не лишь малой группе представителей «элиты».
Я не хочу тут писать об искусственном интеллекте и о том, как в ближайшее время исчезнут тысячи рабочих мест. Во-первых, эта тема заслуживает отдельного разговора, а, во-вторых, тут же из кустов выпрыгнет ряд людей, которые утверждают, что такой страх безоснователен, поскольку «во времена индустриальной революции говорили то же самое, но ничего плохого не случилось». Все, кто хоть немного углубился в тему, понимают, что современная технологичная революция несравнима с индустриальной революцией. Но пусть она будет.
Технологичное развитие ведет, например, к появлению новых возможностей трудовой деятельности. В последние годы значительно увеличилось количество людей, работающих в домашних конторах, и все указывает на то, что в ближайшее время их станет еще больше. И хотя Эстония в этом плане сейчас находится среди середнячков Европы, но трансформация происходит тут в среднем значительно быстрее. Все больше фирм, продукции и услуг переезжает в интернет, физическое нахождение работника за рабочим столом имеет все меньшее значение, и речь тут явно не идет о временной тенденции. Естественно, не все работники переедут в домашние конторы, это невозможно, но это развитие должно поддерживать и государство, показывая пример.
Вместо того чтобы говорить о неизбежности, нужно подчеркивать гибкость, это ключевое слово, которое лучше всего должно характеризовать рынок труда в 21 веке. В теоретическом плане именно меняющийся рынок труда – это то, что должно было бы мотивировать людей переезжать из больших городов в маленькие населенные пункты, но на практике в сегодняшней Эстонии это с каждым днем становится все сложнее, поскольку жизненно важные услуги во многих местах больше не оказывают. Это результат нашей сегодняшней недальновидной политики. Стыдно.
Второе важное изменение, которое нужно всей Эстонии, и которое должно стать предпочтением для эффективного функционирования наших маленьких населенных пунктов, - введение зарплаты гражданина. Зарплата гражданина должна заменить, по сути, все прежние социальные дотации ежемесячной безусловной платой для всех граждан. Ломать работающую систему было бы глупостью в кубе, но будем рациональными: нынешняя система не работает. В системе социальной защиты, которая не может обеспечить медицинскую страховку 90 000 человек, которая не может обеспечить место в доме презрения нашим матерям и отцам, бабушкам и дедушкам, чтобы дать им возможность для достойной старости, не говоря о безумии и часто унизительной бюрократии, нет ничего, за что нужно держаться двумя руками, наоборот. Настал момент, когда это нужно признать.
Если говорить о солидарности, то именно зарплата гражданина является дефиницией солидарности – у нас не должно быть победивших и проигравших, как в футболе, в нашей маленькой Эстонии мы все должны быть победившими и предпосылки для этого у нас есть.
Для исключения все растущей перенаселенности городов у зарплаты гражданина есть очень большой потенциал. Кроме многого прочего, о чем я писал раньше, зарплата гражданина мотивировала бы людей переезжать в маленькие населенные пункты, открывать мелкие предприятия, что в свою очередь создало бы новые рабочие места, и возродило бы наши бьющиеся в агонии маленькие города, населенные пункты и деревни.
В Эстонии есть десятки, если не сотни тысяч людей, которые предпочли бы жизни в большом городе маленький, спокойный и свободный от стрессов населенный пункт, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Одним из краеугольных камней настоящей свободы является экономическая свобода, и именно это предлагает зарплата гражданина. Вместо того чтобы тратить бешеные суммы на бесплатные услуги, как, например, общественный транспорт, нужно было бы отдать эти деньги самим гражданам, которые значительно лучше министров знают, как их более эффективно потратить на себя.
Маленькие города, населенные пункты и деревни Эстонии приговорены к смерти? Закрытие роддомов и прекращение оказания жизненно важных услуг в современной Эстонии неизбежны? Если продолжать нынешнюю политику, то да. Можно ли этого избежать? Конечно, можно, но для этого нужно придумать что-то большое и выйти за пределы своей коробки, а не заниматься тонкой настройкой.
Эстония достаточно маленькая, но в каждом ее уголке при желании люди могли бы жить достойной жизнью и реализовывать себя. Эти возможности у нас есть, теперь, дорогое правительство, нужно работать как вол и думать на два шага вперед. Как политик я желаю вам удачи в этой вашей работе и обязанности, поскольку от этого в прямом смысле слова зависит будущее нашей страны.