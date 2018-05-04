Китай и США завершили торговые переговоры без особых успехов

Агентство "Синьхуа" сообщило, что Китай и США достигли соглашения по ряду экономических и торговых вопросов, но не конкретизировало, о каких именно вопросах идет речь.

Министр финансов США Стивен Мнучин в пятницу, перед началом второго дня консультаций заявил, что переговоры с Китаем идут хорошо. "Синьхуа" описало переговоры как "искренние, эффективные и конструктивные", отметив, что стороны признали наличие ряда спорных вопросов и существенных разногласий.

Согласно конфиденциальным документам, оказавшимся в распоряжении Bloomberg и The Wall Street Journal, американцы просили Пекин сократить торговый дефицит с США по крайней мере на $200 млрд к концу 2020 года по сравнению с уровнем 2018 года, а также снизить пошлины на все продукты до тех же уровней, которые установлены в США.

В 2017 году Китай стал крупнейшим партнером США в торговле товарами, потеснив Канаду и Мексику. США экспортировали в Китай товары на сумму $130,4 млрд, а импортировали почти в 4 раза больше, в связи с чем был зафиксирован дефицит торгового баланса страны в размере $375,2 млрд. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Китай сократить отрицательное (для США) сальдо на $100 млрд в год.

Кроме того, в ходе переговоров торговый представитель США хотел добиться от Китая заверений, что он не будет обращать ограничения на американскую сельхозпродукцию, передает CNBC.

Американская делегация по главе с министром финансов прибыла на переговоры в Пекин в четверг. Помимо Мнучина, в ее состав также вошли министр торговли Уилбур Росс и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Китайских переговорщиков возглавлял вице-премьер Госсовета КНР по экономике Лю Хэ, ведущий советник председателя КНР Си Цзиньпина по экономическим вопросам.