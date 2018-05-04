пятница, 4 мая 2018 г.
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Четыре цветочных киоска на улице Виру снова выставят на аукцион

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Цветочный киоск на улице Виру.

ФОТО: Liis Treimann, Konstantin Sednev, Mihkel Maripuu

Несколько цветочных павильонов на улице Виру в историческом центре Таллинна, стоимость аренды которых после ремонта выросла в шесть раз, до сих пор не приступили к торговле, поэтому столичная мэрия снова выставит эти киоски на аукцион.

На завершившемся в феврале аукционе были найдены арендаторы для всех 14 цветочных павильонов на улице Виру по средней цене 3800 евро в месяц (без НСО и коммунальных платежей), но четыре киоска так и не начали торговлю, сообщает Rus.ERR.

В связи с этим Таллиннское горсобрание приняло в четверг решение снова выставить эти павильоны на аукцион. «Двое [арендаторов] не подписали договор, а двое признались, что предложили слишком много», - пояснил вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу.

Он добавил, что новый аукцион, по всей вероятности, состоится уже в мае, и победители смогут приступить к торговле сразу после заключения договора.

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