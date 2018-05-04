Четыре цветочных киоска на улице Виру снова выставят на аукцион

На завершившемся в феврале аукционе были найдены арендаторы для всех 14 цветочных павильонов на улице Виру по средней цене 3800 евро в месяц (без НСО и коммунальных платежей), но четыре киоска так и не начали торговлю, сообщает Rus.ERR.

В связи с этим Таллиннское горсобрание приняло в четверг решение снова выставить эти павильоны на аукцион. «Двое [арендаторов] не подписали договор, а двое признались, что предложили слишком много», - пояснил вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу.