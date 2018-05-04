Запретный лагерь в Киргизии дорого обошелся россиянам

Специальная комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) лишила пятерых российских ходоков статуса нейтральных атлетов, в котором они могут выступать на международных соревнованиях, сообщает официальный сайт IAAF.

Статуса лишены Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарыпов и Сергей Широбоков.

Решение принято в связи с информацией о том, что в апреле они тренировались на сборе в Караколе (Киргизия), где находился тренер Виктор Чёгин, пожизненно дисквалифицированный за антидопинговые нарушения.

Спортсмены лишены статуса нейтральных атлетов до конца расследования. Таким образом, они не смогут выступить на командном чемпионате мира, который пройдёт в Тайцане (Китай) 4-5 мая.

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что организация не будет подавать апелляцию на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о лишении пятерых российских ходоков нейтрального статуса.

Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарыпов и Сергей Широбоков тренировались на сборе в Караколе (Киргизия), где находился тренер Виктор Чёгин, пожизненно дисквалифицированный за антидопинговые нарушения.

«Мы выполняем требования IAAF, и были чёткие критерии, которые подразумевали отсутствие коммуникации с отстранёнными тренерами, чистую допинг-историю. За это время у ходоков взяли проб практически в два раза больше, чем у остальных атлетов, а это говорит о том, что к ходьбе изначально было пристальное внимание.