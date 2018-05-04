В июне в регионе Балтийского моря состоятся крупномасштабные учения НАТО

В июне в регионе Балтийского моря пройдут несколько военных учений, в которых примут участие несколько десятков тысяч военных, сообщили в пятницу представители сферы обороны. Они утверждают, что эти учения не будут связаны.
В международных учениях в Литве , Польше, Эстонии и Латвии "Удар меча" (с 3 по 15 июня в целом примут участие 18 тысяч военных из 19 стран НАТО и партнеров Альянса.
В сходные сроки в Литве состоятся национальные учение "Молния Перкунаса", в которых примут участие до девяти тысяч военных, а также учения "Твердый кобальт" в Каунасском районе.
Кроме того, в июне начнутся учения Baltops в Балтийском море.
"Одновременно на территории Литвы , в воздушном пространстве и в территориальных водах будет много действий", - сообщил журналистам начальник Управления по военной подготовке J7 Оборонного штаба, полковник Вилмас Шатас.
В ходе учений будут проводиться операции на суше, в море, в воздухе.
Около 1,1 тыс. единиц военной техники США в начале июня на время учений "Удар меча" из Германии будут отправлены в Латвию через Чехию, Польшу и Литву .
В Литву эта техника по двум маршрутам прибудет через так называемый "Сувалкский коридор" - участок границы Литвы и Польши шириной в 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке - с Республикой Беларусь.
Невзирая на большое количество учений и их участников в июне, представители литовской армии заявляют, что эти учения между собой не связаны.
При достижении определенного количества участников учений, согласно правилам Европейской организации безопасности и сотрудничества, на них необходимо приглашать наблюдателей из третьих стран.
"Все эти учения - не связаны между собой. Это означает, что каждые из учений обладают отдельным командным звеном, они не связаны между собой какими-либо учебными целями", - подчеркнул полковник Шатас.