Передовица: политический “груз 200”?

Парадокс местной политики: с одной стороны, нередко можно услышать, что здесь нет нормальных партий и голосовать не за кого, с другой же – стоит появиться кому-то новому, это вызывает еще большее недоумение и не то, чтобы неприятие, а скорее равнодушие. «Эстония 200» - как раз тому пример.
В лучшем случае над инициативой иронизируют «а, еще одни, которые за все хорошее против всего плохого». Намерения участников действительно пока выглядят туманно и противоречиво. Вроде бы в самом начале манифеста говорится о том, что нынешние системы госуправления, здравоохранения, образования, транспорта нам не по карману – т.е. менять надо приблизительно все, потому что скоро перераспределять станет нечего. А потом как-то напоминается о необходимости обеспечить всем жителям страны равномерное качество услуг вне зависимости от того, где они проживают.
Это, конечно, хоть какое-то разнообразие по сравнению с советом одного министра рожать в поле и предположением другого министра, в соответствии с которым на всю страну останется два роддома, но за счет чего содержать это «равномерное распределение услуг»? За счет более эффективного управления и назначения министров под конкретные задачи, а не для широкой сферы деятельности «вообще»?
Почему для этого необходимы именно министры и не выльется ли благое желание заменить назначенцев экспертами в хаотичное передвижение одних и тех же людей от проекта к проекту? Чем будут заняты все эти люди по окончании масштабного проекта и действительно ли квалифицированных экспертов должна вдохновлять перспектива непостоянной работы? Действительно ли трудовые отношения на проектной основе - это тренд столетия, а не временное явление? Не слишком ли мы преувеличиваем эффективность оказания услуг по интернету и насколько, например, полноценна замена очного визита к врачу развитой услугой интернет-консультирования? Понятно, что манифест - это наметки, а не стратегический анализ, но все же...
Сказанное в манифесте относительно человеческого капитала справедливо. Мысль премировать за ответственное отношение к собственному здоровью по-своему привлекательна, но кто сможет посчитать, в какой мере здоровью человека вредят не алкоголь, сигареты и наркотики (они, в конце концов, - лишь способ снятия стресса, а потому вторичны), а отсутствие стабильности и неграмотно выстроенные трудовые отношения? В какой мере вредит, например, своему здоровью акушерка, работающая вторые сутки подряд, потому что на всю страну осталось два роддома? И правильно ли мы поняли, что проблему нехватки (и перегруженности) рабочей силы авторы предлагают решать с помощью открытых границ, иначе откуда там международные коллективы и школьники с родным английским языком?
Туманность текста, являющегося точкой отсчета, никак не позволяет оценить перспективы этого политического начинания даже в идеологическом смысле, не говоря уже о том, что в нем нет ни одной идеи, которую можно было бы «продать» избирателю. Вернее, в нем нет оригинальных идей, а есть зато общее намерение «надеть все лучшее сразу» - немножко свободы предпринимательства от реформистов, немножко заботы о здоровом образе жизни от социал-демократов, «Эстония может быть только зеленой» (угадайте – чье) и т.д.
«Давайте беречь окружающую среду», «давайте создадим единую образовательную систему», «давайте беречь здоровье». Давайте. Мы вообще за мир, труд и май. Только зачем для этого новая политическая сила? В манифесте заявляется, что нынешний политический курс направлен на устранение мелких недочетов и ему не хватает амбициозности и глобальности идей. Возможно, но и в самом манифесте ничего столь амбициозного нет. Заявляя о намерении предложить существующим партиям идейную конкуренцию авторы манифеста до крайности неоригинальны в своем предложении - возможно, именно поэтому в его нынешнем виде проект представляется нежизнеспособным, а «Эстония 200» звучит как-то слишком похоже на «груз 200».