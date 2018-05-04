Передовица: политический “груз 200”?

В лучшем случае над инициативой иронизируют «а, еще одни, которые за все хорошее против всего плохого». Намерения участников действительно пока выглядят туманно и противоречиво. Вроде бы в самом начале манифеста говорится о том, что нынешние системы госуправления, здравоохранения, образования, транспорта нам не по карману – т.е. менять надо приблизительно все, потому что скоро перераспределять станет нечего. А потом как-то напоминается о необходимости обеспечить всем жителям страны равномерное качество услуг вне зависимости от того, где они проживают.

Это, конечно, хоть какое-то разнообразие по сравнению с советом одного министра рожать в поле и предположением другого министра, в соответствии с которым на всю страну останется два роддома, но за счет чего содержать это «равномерное распределение услуг»? За счет более эффективного управления и назначения министров под конкретные задачи, а не для широкой сферы деятельности «вообще»?

Почему для этого необходимы именно министры и не выльется ли благое желание заменить назначенцев экспертами в хаотичное передвижение одних и тех же людей от проекта к проекту? Чем будут заняты все эти люди по окончании масштабного проекта и действительно ли квалифицированных экспертов должна вдохновлять перспектива непостоянной работы? Действительно ли трудовые отношения на проектной основе - это тренд столетия, а не временное явление? Не слишком ли мы преувеличиваем эффективность оказания услуг по интернету и насколько, например, полноценна замена очного визита к врачу развитой услугой интернет-консультирования? Понятно, что манифест - это наметки, а не стратегический анализ, но все же...

Сказанное в манифесте относительно человеческого капитала справедливо. Мысль премировать за ответственное отношение к собственному здоровью по-своему привлекательна, но кто сможет посчитать, в какой мере здоровью человека вредят не алкоголь, сигареты и наркотики (они, в конце концов, - лишь способ снятия стресса, а потому вторичны), а отсутствие стабильности и неграмотно выстроенные трудовые отношения? В какой мере вредит, например, своему здоровью акушерка, работающая вторые сутки подряд, потому что на всю страну осталось два роддома? И правильно ли мы поняли, что проблему нехватки (и перегруженности) рабочей силы авторы предлагают решать с помощью открытых границ, иначе откуда там международные коллективы и школьники с родным английским языком?

Туманность текста, являющегося точкой отсчета, никак не позволяет оценить перспективы этого политического начинания даже в идеологическом смысле, не говоря уже о том, что в нем нет ни одной идеи, которую можно было бы «продать» избирателю. Вернее, в нем нет оригинальных идей, а есть зато общее намерение «надеть все лучшее сразу» - немножко свободы предпринимательства от реформистов, немножко заботы о здоровом образе жизни от социал-демократов, «Эстония может быть только зеленой» (угадайте – чье) и т.д.