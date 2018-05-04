Дивный новый мир Спилберга: путешествие в виртуальную реальность

На последнем «Оскаре» Стивен Спилберг блеснул драмой «Секретное досье» о публикации засекреченных документов Пентагона в газете Washington Post, а затем, вернувшись к своим истокам, представил публике красочный научно-фантастический фильм «Первому игроку приготовиться», снятый по одноименному роману. Новый фильм ничем не уступает культовым лентам режиссера «Назад в будущее», «Инопланетянин» и «Искусственный разум» — получилось так же вдумчиво и остроумно.

Спилбергу, без сомнения, принадлежит титул самого разнопланового и бесстрашного режиссера современности. Кто еще может так мастерски снять эпохальные оскароносные драмы («Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана»), будучи при этом гуру научной фантастики? Как правило, режиссер выбирает жанр, в котором и работает с переменным успехом, однако Спилберг поступил, как герой рассказа Борхеса «Сад расходящихся тропок»: выбрал все возможности разом и доказал, что военную драму и детскую сказку можно снять одинаково трогательно и глубоко.

Стилистикой и месседжем новая лента режиссера напоминает его антиутопию 2001 года «Искусственный разум». Действие обеих картин происходит в апокалиптическом мире будущего — в вихре разноцветных вспышек, неоновых огней и безграничных, на первый взгляд, возможностей. В обеих лентах Спилберг, с одной стороны, рассказывает увлекательную приключенческую историю, а с другой — размышляет на этические и философские темы. И если в «Искусственном разуме» — печальной истории брошенного мальчика-робота — он размышлял о способности любить в мире, где обесценилось абсолютно все, то в «Первом игроке» режиссер с легкой иронией рассуждает о человеческом стремлении любой ценой убежать от суровой реальности.

В дивном новом мире Спилберга границы между реальным и виртуальным мирами причудливо размыты — люди фактически переселились в цифровой мир OASIS, где можно стать лучшей версией себя или даже кем-то совершенно иным: придумать себе внешность, имя, пол, стать героем или завоевателем, воплотить в жизнь свои сокровенные фантазии и самые смелые мечты. Многие игроки, среди которых, конечно, и главный герой Уэйд Уоттс (Тай Шеридан), сделали своей целью поиск «пасхального яйца», спрятанного эксцентричным создателем OASIS Джеймсом Холлидеем (Марк Райлэнс) в недрах его дигитальной вселенной. Победитель, как и полагается, получает все, включая саму игру.

В вымышленном мире, где идет охота за заветным артефактом, эскапизм достиг своего логического завершения — реальность превратилась в помеху и почти полностью сменилась красочным виртуальным вымыслом. В нашей повседневности это становится уже пугающе обыденным явлением, однако Спилберг не читает мораль, скорее предостерегает, понимая мечтателей, сбегающих из серой унылой обыденности покорять, пусть и воображаемые, вершины.