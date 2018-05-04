Дивный новый мир Спилберга: путешествие в виртуальную реальность

Будущее, 2045-й. Жилой район, напоминающий огромный заброшенный многоярусный автопарк: люди ютятся в беспорядочно нагроможденных друг на друга фургонах. Кругом нищета и разруха, но благо есть OASIS — виртуальная вселенная, в которую можно сбежать из серой постылой реальности. Там, в дигитальном мире, можно, не выходя из комнаты, испытать абсолютно все.
На последнем «Оскаре» Стивен Спилберг блеснул драмой «Секретное досье» о публикации засекреченных документов Пентагона в газете Washington Post, а затем, вернувшись к своим истокам, представил публике красочный научно-фантастический фильм «Первому игроку приготовиться», снятый по одноименному роману. Новый фильм ничем не уступает культовым лентам режиссера «Назад в будущее», «Инопланетянин» и «Искусственный разум» — получилось так же вдумчиво и остроумно.
Спилбергу, без сомнения, принадлежит титул самого разнопланового и бесстрашного режиссера современности. Кто еще может так мастерски снять эпохальные оскароносные драмы («Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана»), будучи при этом гуру научной фантастики? Как правило, режиссер выбирает жанр, в котором и работает с переменным успехом, однако Спилберг поступил, как герой рассказа Борхеса «Сад расходящихся тропок»: выбрал все возможности разом и доказал, что военную драму и детскую сказку можно снять одинаково трогательно и глубоко.
Стилистикой и месседжем новая лента режиссера напоминает его антиутопию 2001 года «Искусственный разум». Действие обеих картин происходит в апокалиптическом мире будущего — в вихре разноцветных вспышек, неоновых огней и безграничных, на первый взгляд, возможностей. В обеих лентах Спилберг, с одной стороны, рассказывает увлекательную приключенческую историю, а с другой — размышляет на этические и философские темы. И если в «Искусственном разуме» — печальной истории брошенного мальчика-робота — он размышлял о способности любить в мире, где обесценилось абсолютно все, то в «Первом игроке» режиссер с легкой иронией рассуждает о человеческом стремлении любой ценой убежать от суровой реальности.
В дивном новом мире Спилберга границы между реальным и виртуальным мирами причудливо размыты — люди фактически переселились в цифровой мир OASIS, где можно стать лучшей версией себя или даже кем-то совершенно иным: придумать себе внешность, имя, пол, стать героем или завоевателем, воплотить в жизнь свои сокровенные фантазии и самые смелые мечты. Многие игроки, среди которых, конечно, и главный герой Уэйд Уоттс (Тай Шеридан), сделали своей целью поиск «пасхального яйца», спрятанного эксцентричным создателем OASIS Джеймсом Холлидеем (Марк Райлэнс) в недрах его дигитальной вселенной. Победитель, как и полагается, получает все, включая саму игру.
В вымышленном мире, где идет охота за заветным артефактом, эскапизм достиг своего логического завершения — реальность превратилась в помеху и почти полностью сменилась красочным виртуальным вымыслом. В нашей повседневности это становится уже пугающе обыденным явлением, однако Спилберг не читает мораль, скорее предостерегает, понимая мечтателей, сбегающих из серой унылой обыденности покорять, пусть и воображаемые, вершины.
Ключевые сюжетные повороты картины совершенно предсказуемы, и в хэппи-энде сомневаться не приходится, но умную сказку это нисколько не портит: напротив, придает ей какое-то детское очарование — порой хочется чувствовать, что в какие бы передряги ни попадали герои, у истории будет счастливый конец.
Лента полна отсылок к современной поп-культуре, однако это ничуть не мешает Спилбергу рассуждать на экзистенциальные темы, почти в формате видео-игры. Литературный первоисточник так же полон культурных аллюзий (в том числе на фильмы самого Спилберга), значительную часть которых он, по понятным причинам, опустил. В ленте явственно просматриваются отсылки к «Сиянию», «Терминатору», «Кошмару на улице Вязов», «Трансформерам», «Властелину колец» (так, черные башни и огненная река в финальном испытании просто не могут не напомнить Мордор и Ородруин).
Зло здесь олицетворяет корпоративный Саурон в костюме-тройке, соблазняющий главного героя восьмизначной суммой на счету. Этот образ напоминает Лекса Лютора из комиксов о Супермене, а сам главный герой в какой-то момент превращается в скромное альтер эго Кларка Кента, что придает их противостоянию особую выразительность. Кроме того, "Первому игроку приготовиться" вызывает в памяти эпизод сериала "Черное зеркало" о порабощенном технологиями мире будущего, словно превращенный в эпический двухчасовой фильм. Таким обилием отсылок к поп-культуре прошлых десятилетий может похвастаться разве что полюбившийся зрителю сериал братьев Даффер «Очень странные дела».
Спилберг не возражает против временных побегов в несуществующий мир, но подчеркивает, что попытки заменить им реальность разрушительны, а любовь, дружба и успех нужны в настоящей жизни, не в игре. Режиссер призывает не становиться потребителем: альтруизм, готовность отказаться от любых благ предстают как главная сила героя, многократно превышающая ценность магических артефактов игры. Посыл этой истории тот же, что и в любой сказке, — будьте честными, смелыми, искренними, и удача рано или поздно непременно вам улыбнется.
Отличительная особенность творений Спилберга — какая-то непередаваемая душевность, а все его главные ленты роднит трехактная структура сценария и завуалированные размышления о смысле жизни. Картина "Первому игроку приготовиться", несмотря на вихрь красок и сказочный антураж, тоже о главном. Это фильм-предупреждение и призыв жить настоящим, жить здесь и сейчас.