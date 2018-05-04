Компании из Нидерландов попали под следствие за Крымский мост

Семь компаний из Нидерландов заподозрены в том, что они в нарушение санкций Евросоюза участвовали в строительстве моста из России в аннексированный украинский полуостров Крым через Керченский пролив. Генеральная прокуратура Нидерландов в пятницу, 4 мая, подтвердила, что эти фирмы находятся под следствием, пишет DW.com.