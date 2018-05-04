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Компании из Нидерландов попали под следствие за Крымский мост

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ФОТО: Alexey Malgavko/Scanpix

Семь компаний из Нидерландов заподозрены в том, что они в нарушение санкций Евросоюза участвовали в строительстве моста из России в аннексированный украинский полуостров Крым через Керченский пролив. Генеральная прокуратура Нидерландов в пятницу, 4 мая, подтвердила, что эти фирмы находятся под следствием, пишет DW.com.

По данным прокуратуры, эти компании предоставили специальные устройства для забивки свай Крымского моста. Ранее сообщалось, что под следствием находятся две нидерландские компании, но теперь выяснилось, что в поле зрения прокуратуры в Гааге находятся еще пять фирм.

Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Крымского моста в марте текущего года выразил надежду на то, что строительство будет завершено еще нынешним летом.

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