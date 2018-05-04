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Жители одного из таллиннских районов на день останутся без воды

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Вода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

В связи с реконструкцией улицы Тонди 7 мая с 9.00 до 21.00 в районе перекрестка Тонди-Лыокесе будет прекращена подача воды.

Здания, в которых будет прекращено водоснабжение, проинформированы о работах. Tallinna Vesi доставит в этот район временные баки с водой.

В том случае, если возникнут проблемы с подачей воды в дальнейшем, Tallinna Vesi просит сообщать об этом по аварийному телефону 62 62 400.

Предприятие приносит клиентам извинения за неудобства.

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