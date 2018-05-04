Жители одного из таллиннских районов на день останутся без воды

Здания, в которых будет прекращено водоснабжение, проинформированы о работах. Tallinna Vesi доставит в этот район временные баки с водой.

В том случае, если возникнут проблемы с подачей воды в дальнейшем, Tallinna Vesi просит сообщать об этом по аварийному телефону 62 62 400.