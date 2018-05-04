Выигравшего почти 24 000 евро в онлайн-казино обвинили в мошенничестве. Но…

В редакцию портала Rus.Postimees обратился молодой человек, которого без объяснения причин обвинили в мошенничестве. По его словам, он и его подруга в течение определенного времени упорно играли в онлайн-казино Optibet. Если судить по предоставленной редакции переписке, суммы ставок варьировались от пяти до 3000 евро. Видимо, молодые люди понимали, что делают и чего хотят добиться, а потому рисковали и играли. Им повезло. Обоим. Девушка выиграла 35 700 евро, а молодой человек – 24 000 евро.

Можно радоваться и планировать, как потратить выигрыш. Но радость длилась недолго. В какой-то момент молодые люди обнаружены, что их аккаунты на сайте Optibet заблокированы, а значит, они не могут оформить и получить свой выигрыш.

По словам молодого человека, казино заявило, что сработала тревога в их системе, указывающая на то, что игрок мог применять мошеннические схемы. Было начало расследование, которое повлекло за собой временную блокировку аккаунтов. Оттуда же предложили связаться с Налоговым департаментом, который якобы объяснит им, что происходит и чем дело кончится.

Дело кончилось тем, что через две недели представитель Налогового департамента сообщил девушке, что Optibet изменил свое мнение и решил выплатить ей выигрыш. Была надежда на то, что все решится и в отношении молодого человека. Однако…

После долгого ожидания и отсутствия информации, 2 мая он решил попросить помощи у журналистов и прислал нам письмо, описав всю эту историю и обвинив Optibet в обмане клиентов и нежелании выплачивать справедливый выигрыш. «Они не объясняют, какое мошенничество я совершил, просто говорят, что оно было и все», - объяснил читатель.

Естественно, мы обратились и в Optibet, и в Налогово-таможенный департамент с просьбой прокомментировать эту ситуацию, а заодно объяснить, каким образом регулируется работа онлайн-казино, кто их контролирует и как решаются споры, если возникли подозрения в использовании мошеннических схем?

Руководитель пресс-службы Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс объяснил, что из-за обязанности защищать налоговые тайны он не может прокомментировать конкретную ситуацию.

«В целом же, могу сказать, что Налогово-таможенный департамент ведет надзор за исполнением требований Закона об азартных играх. В рамках него мы занимаемся и расследование жалоб, поданных против организаторов азартных игр», - сказал Лауритс.

Он уточнил: «Например, если нам отправляют жалобу на организатора азартных игр, который, предположительно, не выплачивает сумму выигрыша, то мы обращаемся к организатору и просим изложить его версию. В случае если организатор утверждает, что речь идет об обмане, или нарушении правил казино, то он должен предоставить доказательства этого. На основании информации, полученной от жалобщика и организатора, а также доказательств, мы принимаем позицию, кто из сторон прав. На время следствия обычно все выплаты со счета жалобщика замораживаются. Если доказательств мошенничества или нарушения правил казино нет, у жалобщика есть право получить свой выигрыш».

Он уточнил, что если же факт мошенничества будет выявлен, то организатор азартных игр должен обратиться в полицию.

Свой ответ прислали и представители Optibet, не пожелавшие представиться, но также уточнившие, что не могут комментировать конкретный случай третьим лицам. То есть нам.

В то же время, они объяснили, что все выплаты клиентам происходят согласно Закону об азартных играх: «В том числе у нас есть право и обязанность проверять возможные подозрения о сговоре, а при выплате крупных сумм, согласно Закону о воспрепятствованию отмыванию денег и финансированию терроризма, мы должны установить личность, адресные данные, возможную политическую принадлежность или ее отсутствие человека».

Казалось бы, ничего не решающие в этой истории ответы. Однако…

Наш запрос в Optibet был отправлен 2 мая в 15.54. А в 16.09 обратившийся к нам читатель получил письмо из казино, которым ему предложили уточнить личные данные, необходимые для проверки и выплаты денег. Вся сумма была им получена 3 мая около 16.00.