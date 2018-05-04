Картина дня: подробности задержания полицейского, очередное столкновение поезда с автомобилем и туманное будущее роддомов

Преступники знали все о работе полиции

Мнения людей, находящихся в курсе дела секретного оперативника Ляэнеского уголовного розыска, задержанного вчера по подозрению в передаче внутренней информации, расходятся. Читайте далее...

Фото: в Тартумаа столкнулись поезд и микроавтобус

В Лыунаской префектуре сообщили, что инцидент произошел около семи часов утра. Читайте далее...

Президент Чехии признал факт производства яда семейства "Новичок" на территории его страны

Президент Чехии Милош Земан признал, что в его стране проводились исследования, для которых был произведен нервно-паралитический газ А230. Это вещество относится к семейству "Новичок", один из представителей которого был использован в Солсбери при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Читайте далее...

Фото: суд отправил бывшего эстонского топ-лыжника в тюрьму

В течение многих лет Эркки Яллай входил в число топовых эстонских лыжников. Сегодня он приговорен к трем месяцам тюремного заключения за многочисленные кражи. Читайте далее...

В Эстонии поспела первая клубника: цены - космические!

На хуторе Мустанги в Вырумаа, где почти 25 лет занимаются выращиванием ягод, поспела первая клубника. Читайте далее...

Сиккут: через десять лет в Эстонии останется пара роддомов

Министр здоровья и труда Рийна Сиккут (35) считает, что медицинская система в ближайшие годы должна подумать о том, как привести пациентов в крупные центры, поскольку это дешевле, чем содержать больницу в каждом уездном центре. Читайте далее...

Каспар Курве: Рийна Сиккут ошибается – закрытие роддомов и вымирание маленьких населенных пунктов никакая не неизбежность

Маленькие города, поселки и деревни Эстонии приговорены к смерти? Закрытие роддомов и прекращение оказания жизненно важных услуг неизбежны в современной Эстонии? Если прежняя политика будет продолжена, то да. Можно ли этого избежать? Конечно, можно, но для этого нужно придумать что-то большое и выйти за пределы своего ящика, а не заниматься тонкой настройкой, пишет в Postimees член правления Партии Зеленых Эстонии Каспар Курве. Читайте далее...

Вьетнамские врачи спасли эстонца, оставленного умирать на дороге

В середине апреля во Вьетнаме неизвестный водитель переехал эстонца и оставил его лежать у дороги в тяжелом состоянии. К счастью, врачам удалось спасти жизнь пострадавшего. Читайте далее...

Что случится с Главпочтамтом и Coca Cola Plaza?

Как известно, оба здания принадлежат инвестиционному фонду Baltic Horizon Fund. Кинотеатр имеет площадь - 8 664 м2, а торговый центр, перестроенный из бывшего главпочтамта - 9 141 м2. Что с ними произойдет, рассказывает Nordicpropertynews.com. Читайте далее...

Биткойн впал в кому