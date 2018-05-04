пятница, 4 мая 2018 г.
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До и после: как недорого обновить уставшую от жизни ванную Смотрите фото и видео

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Ванная комната до ремонта. Иллюстративный снимок.

ФОТО: http://blog.sweeten.com/

Не всегда ремонт делается, когда в помещении все уже разваливается на части. Бывает и так, что и оборудование, и дизайн просто устарели или надоели, и достаточно пары-тройки штрихов, чтобы комната заиграла по-новому, пишет Kodu

Делая освежающий ремонт в этой ванной, хозяева постарались не трогать то, что в состоянии прослужить еще долгие годы. Такой подход позволил сохранить стиль помещения, не лишить его своеобразия и в то же время, сделать современнее. 

Ванная до обновления.

ФОТО: nestingwithgrace.com

Например, пол оставили прежним, а стиль нового шкафа под раковину полностью повторяет угловатые очертания прежнего. Штукатуренные стены покрыли стеновыми панелями под вагонку. 

Ванная после обновления.

ФОТО: nestingwithgrace.com

Римскую штору заменили бамбуковой рулонной, зеркало сменило свой стиль и, к счастью, исчезла лестница-стремянка, которая вполне могла бы выполнить роль стеллажа, но для этого ее следовало бы покрасить. Так что хорошо, что исчезла!. Да и картинки, оживляющие интерьер, давно было пора заменить. 

Ванная после обновления.

ФОТО: nestingwithgrace.com

Словом, новая ванная мало чем отличается от старой, но это только на первый взгляд. А если рассмотреть все подробно, то поймешь, что работа проделана большая. Ну и результат налицо. 

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