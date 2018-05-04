Делая освежающий ремонт в этой ванной, хозяева постарались не трогать то, что в состоянии прослужить еще долгие годы. Такой подход позволил сохранить стиль помещения, не лишить его своеобразия и в то же время, сделать современнее.

Ванная до обновления. ФОТО: nestingwithgrace.com

Например, пол оставили прежним, а стиль нового шкафа под раковину полностью повторяет угловатые очертания прежнего. Штукатуренные стены покрыли стеновыми панелями под вагонку.

Ванная после обновления. ФОТО: nestingwithgrace.com

Римскую штору заменили бамбуковой рулонной, зеркало сменило свой стиль и, к счастью, исчезла лестница-стремянка, которая вполне могла бы выполнить роль стеллажа, но для этого ее следовало бы покрасить. Так что хорошо, что исчезла!. Да и картинки, оживляющие интерьер, давно было пора заменить.

Ванная после обновления. ФОТО: nestingwithgrace.com