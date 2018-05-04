Эстония может легче пережить сокращения бюджета ЕС

“Что касается использования средств политики единства, эта методика заключена и в имеющемся бюджете, и в базовых принципах. И согласно базовым принципам, доля Эстонии могла бы уменьшиться на 45%. А на основании расчетов прежнего бюджета – на 40%», - отметил директор Госканцелярии по европейским делам Клен Яэратс на пресс-конференции, где был представлен новый бюджетный план ЕС.

В среду после презентации бюджета ЕС на период 2021-2027 годы ERR написал, что, хотя Эстония и в следующем семилетнем периоде останется получателем нетто-дохода, он значительно уменьшится, особенно в том, что касается выделяемых Эстонии структурных пособий. Ссылаясь на слова комиссара по цифровым технологиям Андруса Ансипа, отмечалось, например, что доход Эстонии от средств политики единства уменьшится на треть.

На треть меньше – это даже хорошо

“Если Андрус Ансип говорит, что на треть, то на самом деле он уменьшится меньше, чем мы могли рассчитать на основе чистой методики”, - пояснил Яэратс. По его словам, это хорошая новость, поскольку доля уменьшающихся средств вероятно будет меньше, чем могла бы быть. “Треть versus нынешние правила – относительно хороший шаг».

Он также отметил, что в данной ситуации весьма вероятно, что тем странам, которым значительно уменьшат доход от политики единства, что-то будет компенсировано как-то иначе. “Например, при финансировании больших проектов говорят, что мы дадим денег на Rail Baltica или мы дадим вам денег на какой-нибудь другой проект», - привел пример Яэратс.

Следующий долгосрочный бюджет ЕС – первый, при составлении которого вместо 28 стран исходили из 27, поскольку Великобритания решила выйти из союза. Предусмотрены в нем деньги и на новые, приоритетные для Великобритании политические сферы - такие, как сотрудничество в области оборонного и пограничного сотрудничества, а также вопросы миграции.

При составлении нового бюджета исходили из принципа, что сокращать будут строки бюджета ранее бывших традиционными областей – политики единства и единой политики сельского хозяйства, однако средства направят на другие программы, которые стали приобретать больший вес уже в текущем периоде (2014-2020).

“Традиционные сферы – политика сельского хозяйства и политика единства, составляющие большую часть перспективы бюджета ЕС – около 70%, демонстрируют, скорее, тенденцию к уменьшению», - пояснила советник по экономике эстонского представительства ЕС Катрин Хеэвельсон.

По ее словам, бюджет политики единства в новом семилетии сократится на 7%, а бюджет политики сельского хозяйства – на 5%, в то время как прямые пособия на сельское хозяйство сокращены на 4%. Однако, поскольку в новом бюджетном периоде серьезная цель политики сельского хозяйства – уменьшить разницу между ставками прямых пособий для разных стран, и эстонские фермеры от этого, скорее, выиграют.

Прямые пособия эстонских фермеров увеличатся