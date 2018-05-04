Эстония может легче пережить сокращения бюджета ЕС

- Политика единства и сельское хозяйство съедают 70% бюджета ЕС
- В следующем периоде ЕС может уменьшить пособия Эстонии почти на 50%
- Прямые пособия для фермеров при этом вырастут почти на 5%
Несмотря на то, что в следующем бюджете ЕС на семь лет есть два серьезных сокращения – средства, ранее выделявшиеся на политику единства и политику в области сельского хозяйства, - согласно нынешней информации, прямые пособия для эстонских фермеров в новом периоде вырастут и евроденег у нас может остаться больше, чем предполагалось по самому черному сценарию.
“Что касается использования средств политики единства, эта методика заключена и в имеющемся бюджете, и в базовых принципах. И согласно базовым принципам, доля Эстонии могла бы уменьшиться на 45%. А на основании расчетов прежнего бюджета – на 40%», - отметил директор Госканцелярии по европейским делам Клен Яэратс на пресс-конференции, где был представлен новый бюджетный план ЕС.
В среду после презентации бюджета ЕС на период 2021-2027 годы ERR написал, что, хотя Эстония и в следующем семилетнем периоде останется получателем нетто-дохода, он значительно уменьшится, особенно в том, что касается выделяемых Эстонии структурных пособий. Ссылаясь на слова комиссара по цифровым технологиям Андруса Ансипа, отмечалось, например, что доход Эстонии от средств политики единства уменьшится на треть.
На треть меньше – это даже хорошо
“Если Андрус Ансип говорит, что на треть, то на самом деле он уменьшится меньше, чем мы могли рассчитать на основе чистой методики”, - пояснил Яэратс. По его словам, это хорошая новость, поскольку доля уменьшающихся средств вероятно будет меньше, чем могла бы быть. “Треть versus нынешние правила – относительно хороший шаг».
Он также отметил, что в данной ситуации весьма вероятно, что тем странам, которым значительно уменьшат доход от политики единства, что-то будет компенсировано как-то иначе. “Например, при финансировании больших проектов говорят, что мы дадим денег на Rail Baltica или мы дадим вам денег на какой-нибудь другой проект», - привел пример Яэратс.
Следующий долгосрочный бюджет ЕС – первый, при составлении которого вместо 28 стран исходили из 27, поскольку Великобритания решила выйти из союза. Предусмотрены в нем деньги и на новые, приоритетные для Великобритании политические сферы - такие, как сотрудничество в области оборонного и пограничного сотрудничества, а также вопросы миграции.
При составлении нового бюджета исходили из принципа, что сокращать будут строки бюджета ранее бывших традиционными областей – политики единства и единой политики сельского хозяйства, однако средства направят на другие программы, которые стали приобретать больший вес уже в текущем периоде (2014-2020).
“Традиционные сферы – политика сельского хозяйства и политика единства, составляющие большую часть перспективы бюджета ЕС – около 70%, демонстрируют, скорее, тенденцию к уменьшению», - пояснила советник по экономике эстонского представительства ЕС Катрин Хеэвельсон.
По ее словам, бюджет политики единства в новом семилетии сократится на 7%, а бюджет политики сельского хозяйства – на 5%, в то время как прямые пособия на сельское хозяйство сокращены на 4%. Однако, поскольку в новом бюджетном периоде серьезная цель политики сельского хозяйства – уменьшить разницу между ставками прямых пособий для разных стран, и эстонские фермеры от этого, скорее, выиграют.
Прямые пособия эстонских фермеров увеличатся
“Подсчитано, что размер прямых пособий ЕС по сравнению с нынешним может вырасти на 4,9%. Но мессидж для эстонских фермеров такой, что прямые пособия вырастут, а разница с другими европейскими странами уменьшится», - сказала советник по экономике. Хотя эстонский представитель Еврокомиссии считает это хорошей новостью, Палата сельского хозяйства и торговли полагает, что бюджетный план ЕС по унификации сельхозпособий не слишком амбициозен.
“Хорошо, что комиссия предложила унифицировать уровни прямых пособий на гектар в разных странах ЕС, но, к сожалению, нельзя быть довольным масштабом уменьшения в разнице между пособиями”, - отметил председатель Палаты сельского хозяйства и торговли Роомет Сырмус. Он вспоминает, что уже на 2014-2020 годы ставилась цель, что наши прямые пособия составят минимум 90% от среднего по ЕС.
“Приблизительный подсчет показывает, что сейчас речь идет, скорее, об уровне чуть более 80%», - сказал Сырмус. Он подчеркнул, что по прогнозам, в 2020 году средний уровень прямых пособий ЕС на гектар составит 242 евро, в то время как в Эстонии он составляет всего 177. В некоторых же странах он вообще может быть свыше 400 евро.
Клен Яэратс говорит, однако, что они еще не могут подтвердить, что размер прямых пособий для эстонских фермеров вырастет на 4,9%, поскольку Эстония тем временем задекларировала еще четверть сельскохозяйственных угодий, и эта информация могла пока что не попасть в расчеты Еврокомиссии.
“Наш средний показатель без новых гектаров должен был сдвинуться к 75% к окончанию периода, но с новыми гектарами он составит 64%. Разница довольно большая», - констатировал он.
В идеале можно управиться за год
Если посмотреть на соотношение бюджета на следующий период и общего дохода, то предложенный объем бюджета на 2021-2027 годы составляет 1,11% от общего дохода 27 стран ЕС. В то же время в настоящий период этот показатель равен 1,13%.
В ценах 2018 года это в сумме дает на семь лет 1,135 триллиона, т.е. 162,14 миллиарда евро в год. Это укладывается примерно в тот же объем бюджета, что и нынешний. Например, в бюджете на 2018 год расходы составляют 160,1 миллиард евро. Общий объем бюджета политики сельского хозяйства на весь период составляет 365 миллиардов евро.
Хотя в среду комиссар по бюджету ЕС Гюнтер Эттингер представил план следующего бюджета на семь лет, это лишь расстановка политических приоритетов и общие суммы, выделяемые для областей. Точные суммы, выделяемые странам, в том числе Эстонии, станут известны лишь 29 мая.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер надеется достичь соглашения по новому бюджету к саммиту в румынском Сибиу 9 мая следующего года. По мнению экспертов, это слишком оптимистические ожидания.