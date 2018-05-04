Погранохрана Финляндии задержала женщину из Зимбабве по подозрению в контрабанде людей

Погранохрана считает, что женщина и дети путешествовали по поддельным паспортам. Женщина была подвергнута допросу, поскольку ее объяснения относительно целей поездки и связи с девочками показались властям подозрительными. По мнению погранохраны, женщина и дети не являются кровными родственниками и не были знакомы до поездки. Девочки 7 и 14 лет были переданы в службу опеки, заявил ведущий расследование лейтенант Юхо Силланпяя.