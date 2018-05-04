Эта тюрьма в Корнуолле была спроектирована сэром Джоном Коллом в 1779 году и возводилась руками пленных французов. Функционировало данное учреждение на протяжении почти 150 лет и закрылось в 1927 году. За это время в тюрьме было проведено более 50 публичных казней через повешение. Во время Первой мировой войны тут хранили национальные сокровища Великобритании, включая коронационные регалии британских монархов.

Местные гиды часто рассказывают о призраках, якобы обитающих в руинах, но туристы видят тут только летучих мышей. За годы запустения их колония разрослась. Разрешение на реконструкцию старой тюрьмы в отель получила международная девелоперская компания Mallino Development. И теперь ей, в соответствии с британскими законами, придется заниматься не только преобразованием тюрьмы в жилое пространство, но и искать новое место обитания для популяции летучих мышей.

ФОТО: скриншот с сайта Dezeen.

Несмотря на то, что деревянные перекрытия и крыша давно сгнили, переделка этого объекта в жилую недвижимость не представляла большого труда для архитекторов студии Twelve Architects, так как в Бодминской тюрьме заключенные содержались в отдельных камерах. Они и станут будущими номерами. Всего в отеле их будет 63.

А чтобы внутри некогда темных помещений было больше света, новая крыша здания будет стеклянной, сообщает журнал Dezeen, специализирующийся на темах архитектуры и дизайна.

ФОТО: скриншот с сайта Dezeen.

Стоимость проекта оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.

Местные гиды часто рассказывают туристам о призраках, которые обитают в руинах Бодминской тюрьмы. Ежегодно это место привлекает тысячи любителей привидений и исследователей паранормальных явлений.

Желающие могут даже провести ночь в тюрьме в поисках призрака. Если с летучими мышами все ясно, то что станет с местными призраками в результате реконструкции тюрьмы, пока неизвестно.

В ноябре 2017 года британский охотник за привидениями Тони Фергюсон смог заснять на видео загадочный темный силуэт человека в одном из коридоров Бодминской тюрьмы. По словам Фергюсона, он оставил свою камеру в коридоре, а сам ушел. Пока его не было, камера сняла призрака. А заметил это охотник за привидениями только утром, когда проверял отснятый материал. Фергюсон считает, что, с большей доле вероятности, это был призрак Уильяма Хэмптона, казненного в тюрьме в 1909 году за жестокое убийство своей подруги.