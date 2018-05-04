Российская биатлонистка дисквалифицированна на два года

Глазырина дисквалифицирована на два года с 24 апреля 2018. Срок дисквалификации составил только два года из-за того, что спортсменка последние два сезона была отстранена от соревнований.

Все результаты Глазыриной с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года аннулированы. В частности спортсменка лишена второго места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене в 2014 году.

Расследование в отношении Глазыриной было начато после публикации доклада Ричарда Макларена о допинге в России.

Союз биатлонистов России (СБР) выступил с заявлением по поводу решения IBU дисквалифицировать Екатерину Глазырину на два года за применение допинга.

«В связи с решением Международного союза биатлонистов о дисквалификации российской биатлонистки Екатерины Глазыриной Союз биатлонистов России официально заявляет о своем несогласии с выводами комиссии IBU и намерении отстаивать права и репутацию спортсменки в международном спортивном арбитражном суде (CAS).

СБР обращает внимание, что в разбирательствах по делу о нарушении российской спортсменкой антидопинговых правил, длившихся два с половиной года, с момента первого слушания не появилось новых данных.

Итоговое решение по делу Екатерины Глазыриной основано исключительно на показаниях информатора WADA Григория Родченкова, подлинность и объективность которых была многократно и успешно оспорена в слушаниях по делам других российских спортсменов.