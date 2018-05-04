Галерея: на Маарьямяги заложили краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма

Мемориал и памятник построят на Маарьямяги в Таллинне, на нижней террасе Ласнамяэского обрыва между Кадриоргом и Пирита. Мемориал посвящен памяти более 28 000 человек, погибших в результате действий коммунистического режима, большая часть которых погибла вдали от родины, место захоронение многих из них неизвестно.