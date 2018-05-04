пятница, 4 мая 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Галерея: на Маарьямяги заложили краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма

Галерея: на Маарьямяги заложили краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В пятницу было заложен краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма и памятника офицерам на Маарьямяги, мемориал стоимостью около 6,6 млн евро будет построен к осени.

Мемориал и памятник построят на Маарьямяги в Таллинне, на нижней террасе Ласнамяэского обрыва между Кадриоргом и Пирита. Мемориал посвящен памяти более 28 000 человек, погибших в результате действий коммунистического режима, большая часть которых погибла вдали от родины, место захоронение многих из них неизвестно.

Мемориал площадью около 30 000 квадратных метров будет построен к осени 2018 года. Его построят OU Tafrix, Graniittirakennus Kallio Oy, Verston Ehitus O U и GRK Infra AS. Стоимость строительных работ составляет 6,6 млн евро плюс НСО. Проектирование мемориала финансируется на средства Эстонского фонда помощи репрессированным и госбюджета.

Ранее планировалось, что стоимость строительства мемориала составит 4,5 млн евро.

Архитектурное решение, выбранное из числа 12 эскизов, разработали Калле Веллевоог, Яан Тийдеманн, Тийу Труус, Мартин Проммик и Лидия Зарудная из Arhitektuuriburoo JVR OU.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ