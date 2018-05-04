Галерея: на Маарьямяги заложили краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма

В пятницу было заложен краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма и памятника офицерам на Маарьямяги, мемориал стоимостью около 6,6 млн евро будет построен к осени.
Мемориал и памятник построят на Маарьямяги в Таллинне, на нижней террасе Ласнамяэского обрыва между Кадриоргом и Пирита. Мемориал посвящен памяти более 28 000 человек, погибших в результате действий коммунистического режима, большая часть которых погибла вдали от родины, место захоронение многих из них неизвестно.
Мемориал площадью около 30 000 квадратных метров будет построен к осени 2018 года. Его построят OU Tafrix, Graniittirakennus Kallio Oy, Verston Ehitus O U и GRK Infra AS. Стоимость строительных работ составляет 6,6 млн евро плюс НСО. Проектирование мемориала финансируется на средства Эстонского фонда помощи репрессированным и госбюджета.
Ранее планировалось, что стоимость строительства мемориала составит 4,5 млн евро.
Архитектурное решение, выбранное из числа 12 эскизов, разработали Калле Веллевоог, Яан Тийдеманн, Тийу Труус, Мартин Проммик и Лидия Зарудная из Arhitektuuriburoo JVR OU.