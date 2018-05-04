Реджеп Тайип Эрдоган. ФОТО: ADEM ALTAN/AFP/Scanpix

Крупнейшая оппозиционная партия Турции, Республиканская народная партия (РНП) назвала своего кандидата на грядущих внеочередных президентских выборах. Соперником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана станет его давний критик, действующий депутат РНП Мухаррем Инже.

Инже - член парламента Турции с 2002 года. Он сторонник светской власти и часто выступает с антиклерикальных позиций.

Внеочередные парламентские и президентские выборы пройдут в Турции 24 июня. После них в стране вступят в силу поправки о переходе к президентской системе правления.

О досрочном проведении выборов в апреле объявил президент Эрдоган, изначально они должны были состояться в ноябре 2019 года.

Кандидатуру Эрдогана накануне выдвинула основанная им консервативная Партия справедливости и развития (ПСР).

Кто такой Мухаррем Инже

Инже пришел в политику в 1990-х годах, до этого он занимал пост директора и работал преподавателем физики в нескольких школах.

Политическая карьера Инже началась в 1995 году, когда РНП номинировала его на пост представителя в национальном собрангии от ила Ялова. Однако депутатом Инже стал только в 2002 году.

В первые годы своей депутатской карьеры Инже разработал ряд законопроектов в сфере образования, которые критиковали члены консервативной ПСР.

В последние годы Инже много выступал против религиозных школ «имам-хатип», где мальчики и девочки обучаются раздельно, и помимо общей учебной программы им преподают суннитский ислам и религиозные практики.

Консервативная партия Эрдогана в то время активно продвигала идею открытия таких школ.

В ходе одной из дискуссий в парламенте, Инже попросил поднять руку депутатов отправивших детей в «имам-хатип»: руку поднял только один член нацсобрания.

Кроме того, Инже часто критикует Эрдогана за то, что тот отправил своих детей учиться за границу, в США.

В 2009 году Инже стал звездой соцсетей, после того как его речь в ходе бюджетных прений набрала несколько миллионов просмотров.

В своей речи Инже критиковал подход турецкого руководства к курдскому сепаратизму, говорил о коррупции в системе образования, чрезмерных полномочиях спецслужб и нищете.

В прошлом Инже говорил, что в случае победы выставит на продажу построенный Эрдоганом роскошный президентский дворец. Также он предполагал, что за недавней попыткой военного переворота в Турции стоит партия Эрдогана.

Высокие ставки

В апреле в Турции пошел референдум о переходе к президентской форме правления. Более 60% населения поддержали соответствующие поправки к конституции.

Поправки инициировал президент Реджеп Эрдоган после встречи с лидером Партии националистического движения Девлетом Бахчели.

«Поправки в конституцию полностью вступят в силу с выборами в ноябре 2019 года», - заявил тогда Эрдоган, выступая в парламенте. Но позже выборы были перенесены.

Пакет изменений в основной закон страны наделяет президента практически безграничными полномочиями. Он сможет назначать вице-президентов, судей, министров и других высокопоставленных чиновников, создавать и расформировывать министерства и ведомства.