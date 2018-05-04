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Осиновский стал членом конституционной комиссии Рийгикогу

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Евгений Осиновский.

ФОТО: Фото с видео

Правление Рийгикогу зарегистрировало Евгения Осиновского членом парламентской фракции Социал-демократической партии и утвердило его вступление в должность члена конституционной комиссии, пишет Postimees.

конституционной комиссии, пишет Postimees.

Права Осиновского в качестве депутата Рийгикогу были восстановлены из-за его ухода в отставку с поста министра. И уже по этой причине из парламента пришлось уйти Рейну Рандверу.

7 апреля председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский сообщил на совете партии, что перед выборами на 100 процентов хочет сосредоточиться на партии и после переговоров по стратегии государственного бюджета уйдет с поста министра здравоохранения и труда. Новым министром стала Рийна Сиккут.

Рейн Рандвер входил в состав Рийгикогу с 8 ноября прошлого года. Он попал туда после того, как Ивари Падар ушел в Европейский парламент. Социалдемократ Рандвер был депутатом в период с 2011 по 2015 годы. Тогда он замещал в Рийгикогу Падара. Рандвер является членом волостного собрания Валга и президентом Эстонского союза ходьбы с палками.

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