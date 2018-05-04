Осиновский стал членом конституционной комиссии Рийгикогу

конституционной комиссии, пишет Postimees.

Права Осиновского в качестве депутата Рийгикогу были восстановлены из-за его ухода в отставку с поста министра. И уже по этой причине из парламента пришлось уйти Рейну Рандверу.

7 апреля председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский сообщил на совете партии, что перед выборами на 100 процентов хочет сосредоточиться на партии и после переговоров по стратегии государственного бюджета уйдет с поста министра здравоохранения и труда. Новым министром стала Рийна Сиккут.