Осиновский стал членом конституционной комиссии Рийгикогу

Правление Рийгикогу зарегистрировало Евгения Осиновского членом парламентской фракции Социал-демократической партии и утвердило его вступление в должность члена конституционной комиссии, пишет Postimees.
конституционной комиссии, пишет Postimees.
Права Осиновского в качестве депутата Рийгикогу были восстановлены из-за его ухода в отставку с поста министра. И уже по этой причине из парламента пришлось уйти Рейну Рандверу.
7 апреля председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский сообщил на совете партии, что перед выборами на 100 процентов хочет сосредоточиться на партии и после переговоров по стратегии государственного бюджета уйдет с поста министра здравоохранения и труда. Новым министром стала Рийна Сиккут.
Рейн Рандвер входил в состав Рийгикогу с 8 ноября прошлого года. Он попал туда после того, как Ивари Падар ушел в Европейский парламент. Социалдемократ Рандвер был депутатом в период с 2011 по 2015 годы. Тогда он замещал в Рийгикогу Падара. Рандвер является членом волостного собрания Валга и президентом Эстонского союза ходьбы с палками.