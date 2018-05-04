Население Ласнамяэ впервые превысило 120 000 человек
4 мая 2018 г., 16:11
Число жителей столичного района Ласнамяэ на этой неделе достигло 120 000 человек, передает Rus.Err.
За год население района выросло примерно на 700 человек, сообщила 4 мая районная управа Ласнамяэ.
По словам старейшины района Марии Юферевой, чаще всего сюда переезжают жители Ида-Вирумаа вместе с семьями. По ее мнению, это объясняется большим объемом доступного жилого фонда, более низкими ценами на жилье, удобным транспортным сообщением с центром города и доступностью школ и детских садов.
Быстрее всего населения Ласнамяэ росло в 2013 году, когда число жителей района увеличилось на 1441 человека.