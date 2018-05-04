пятница, 4 мая 2018 г.
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Население Ласнамяэ впервые превысило 120 000 человек

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Район Ласнамяэ. Иллюстративное фото.

ФОТО: Postimees

Число жителей столичного района Ласнамяэ на этой неделе достигло 120 000 человек, передает Rus.Err.

За год население района выросло примерно на 700 человек, сообщила 4 мая районная управа Ласнамяэ.

По словам старейшины района Марии Юферевой, чаще всего сюда переезжают жители Ида-Вирумаа вместе с семьями. По ее мнению, это объясняется большим объемом доступного жилого фонда, более низкими ценами на жилье, удобным транспортным сообщением с центром города и доступностью школ и детских садов.

Быстрее всего населения Ласнамяэ росло в 2013 году, когда число жителей района увеличилось на 1441 человека.

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