суббота, 5 мая 2018 г.
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  • Ностальгия: домики из пионерского лагеря в Колга-Аабла уходят с молотка

Ностальгия: домики из пионерского лагеря в Колга-Аабла уходят с молотка

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ФОТО: osta.ee

Эти симпатичные домики в форме буквы "А" из пионерского лагеря образцового колхоза имени Кирова можно купить на интернет-аукционе osta.ee, рассказывает Kodu. 

В настоящий момен домики находятся в волости Куусалу, в прибрежной зоне полуострова Пяриспеа. 

ФОТО: osta.ee

В советские времена домики для детского отдыха строили на совесть, и разобрать их для последующей сборки представляется слишком трудоемким. Гораздо проще перевезти их целиком, не разбирая. Если есть необходимость в реставрации, об этом можно договориться с нынешним хозяином этого движимого имущества.

В каждом домике две кровати и маленький столик. Домики можно использовать на туристическом хуторе или базе отдыха. 

Подробности о домиках для пионеров можно найти ЗДЕСЬ.

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