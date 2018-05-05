Ностальгия: домики из пионерского лагеря в Колга-Аабла уходят с молотка

В советские времена домики для детского отдыха строили на совесть, и разобрать их для последующей сборки представляется слишком трудоемким. Гораздо проще перевезти их целиком, не разбирая. Если есть необходимость в реставрации, об этом можно договориться с нынешним хозяином этого движимого имущества.