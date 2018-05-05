Ностальгия: домики из пионерского лагеря в Колга-Аабла уходят с молотка
5 мая 2018 г., 10:37
Эти симпатичные домики в форме буквы "А" из пионерского лагеря образцового колхоза имени Кирова можно купить на интернет-аукционе osta.ee, рассказывает Kodu.
В настоящий момен домики находятся в волости Куусалу, в прибрежной зоне полуострова Пяриспеа.
В советские времена домики для детского отдыха строили на совесть, и разобрать их для последующей сборки представляется слишком трудоемким. Гораздо проще перевезти их целиком, не разбирая. Если есть необходимость в реставрации, об этом можно договориться с нынешним хозяином этого движимого имущества.
В каждом домике две кровати и маленький столик. Домики можно использовать на туристическом хуторе или базе отдыха.
Подробности о домиках для пионеров можно найти ЗДЕСЬ.