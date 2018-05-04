ОЗХО опровергла информацию о дозировке использованного в Солсбери агента

"ОЗХО не может оценить или определить количество нервного агента, который был применен в Солсбери 4 марта 2018 года. Вероятно, его количество должно оцениваться в миллиграммах", - говорится в заявлении пресс-секретаря ОЗХО, поступившем в "Интерфакс".

"Тем не менее, анализ проб, собранных техгруппой ОЗХО, выявил, что обнаруженное химическое вещество имеет высокую чистоту, стойкость и не подвержено влиянию погодных условий", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в пятницу стало известно, что гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью газете The New York Times сообщил об использовании от 50 до 100 г боевого отравляющего вещества в жидком виде при нападении на Скрипалей. "Для исследовательской деятельности в целях защиты вам могло бы потребоваться, например, от 5 до 10 граммов, но в Солсбери, по-видимому, было использован больший объем, точное количество неизвестно. Мне говорили, что речь могла идти о примерно 50-100 граммах, что выходит за пределы объема, необходимого для исследований или защиты", - сказал Узюмджю.

Кроме того, глава ОЗХО отметил, что отравляющее вещество, вероятно, было очень "устойчивым". "На него не оказывают воздействие погодные условия, и этот факт объясняет то, что мы смогли идентифицировать его после такого продолжительного времени", - добавил он.

В МИД РФ поставили заявление Узюмджю под сомнение. "По оценке экспертов, 50-100 грамм химического отравляющего вещества, если речь идет о том веществе, о котором говорила Великобритания, о котором говорилось в стенах ОЗХО, этого количества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то, что двух человек", - сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия.