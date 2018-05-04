В Тарту избили молодую женщину. Задержаны четверо мужчин

Инцидент произошел в районе 5.45 утра. По имеющейся информации, женщину ударили рукой в область лица.

Полиция задержала четырех пьяных мужчин, подпадавших под описание пострадавшей. Они начали драться и друг с другом. Полиция для начала доставила их в камеру на вытрезвление.