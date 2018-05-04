Робин Гуд школьной столовой: заведующая незаконно выплачивала премии сотрудникам

Хелена, работавшая заведующей питанием в основной школе Юлейые и в Койдулаской гимназии, утверждала, что руководители учебных заведений выплачивали сотрудникам премии, днако суммы кардинально отличались от ее рекомендаций. Так Хелена начала самостоятельно выдавать деньги в конвертах работникам кухни и буфета, дабы их подбодрить. В ходе судебного разбирательства работники показали, что начальница давала им наличные деньги, о происхождении которых они не имели представления.

Прокурор Кюллике Каск назвала в суде лиц, которые не раз получали деньги от обвиняемой. Самовольное премирование происходило под Рождество и в конце учебного года. Выданные суммы были разными: некоторые работники кухни получали по несколько десятков евро, другие — более 150.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, когда в полицию сообщили, что деятельность заведующей столовой может быть незаконной, было возбуждено уголовное дело.

В позапрошлом декабре основная школа Юлейые встревожилась, когда в здании школы вдруг появились полицейские и забрали с собой заведующую столовой, пакет документов и компьютеры. По той же причине следователи навестили и Койдуласкую школу, обыскали дом и автомобиль заведующей.

В ее обязанности в обеих школах, помимо организации питания, входил сбор денег, заработанных продажами в школьном буфете и столовой, и перевод их на счет Пярнуской городской управы. Согласно обвинению, Хелена клала на счет горуправы лишь часть денег , а другую часть — оставляла себе.

В числе прочего, в ее рабочие обязанности входило ежемесячное составление отчетов и предоставление их горуправе. Чтобы скрыть кражи, женщина представляла ложные данные. "Суммы были совсем не такими, какие составили продажи продуктов. Они были значительно меньше", — сказала Каск.

На основании поступавших отчетов горуправа не могла подозревать заведующую. "Директор был также доволен ее работой, так как супы были густыми и еда — качественной", — сказал пресс-секретарь горуправы Теэт Роосаар.

Бывшая заведующая школьной столовой держала деньги в своем кабинете: в сейфах, конвертах и полиэтиленовых пакетах. Согласно обвинению, помимо выплат незаконных премий сотрудникам, Хелена использовала деньги для личных нужд. "У нее не было права принимать такие решения, поскольку работникам школьной столовой платит зарплату горуправа", — подчеркнула прокурор Каск.

Согласно обвинению, в 2015-2016 годах Хелена не положила на счет горуправы и присвоила себе 5 562 евро. Эти деньги горуправа требует теперь по гражданскому иску.

Прокурор требовал назначить ей наказание по совокупности преступлений в виде двух лет тюрьмы, которое в связи с сокращенным производством было уменьшено на треть до года и четырех месяцев тюрьмы.

Обвиняемая признала себя виновной лишь частичности, только в присвоении денег. Ее адвокат Роберт Сарв возразил против того, что заведующая столовой школы — должностное лицо. Он привел в пример водителей автобусов, которые подвозят детей в школу. "Это делает их должностными лицами? Нет, не делает", — сказал Сарв, говоря о том, что пребывание в общественной сфере не означает, что человек является должностным лицом.