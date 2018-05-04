К победе пришли на легком аллюре

Россия 7:0 (3:0, 1:0, 3:0 ) Франция

Россияне уже в первые 10 минут матча сняли все вопросы о победителе встречи: Кирилл Капризов на седьмой минуте открывает счет, затем Павел Бучневич в большинстве с добивания отправляет шайбу в ворота, а ударную трехминутку завершил Евгений Дадонов, со среднего пятака с передачи Кирилла Капризова поставил французов на край пропасти. Французы активно начали матч, но затем команда, которая имеет в своем распоряжении только пару игроков хорошего уровня, а также тройку юниоров, не смогла ничего противопоставить команде Ильи Воробьева.

Во второй двадцатиминутке игра успокоилась. Французы играли робко, пытаясь атаковать со средней дистанции, россияне отрабатывали командные действия.

Моменты у россиян были - и Анисимов, и Дадонов могли делать счет 4:0 и 5:0, но во втором периоде россиянам это сделать удалось только после второго гола Кирилла Капризова, который случился за две минуты до сирены: гол сделал Дацюк. Ему удалось в своем стиле буквально выдрать шайбу у соперника на синей линии, а одинокий Капризов открылся на пятаке и мгновенным движением переиграл Арди. 4:0.

Во втором периоде французы заменили вратаря, но сухим Ронан Коменер оставался менее трех минут - Александр Барабанов открыл счет голам на ЧМ - кто-то из защитников французов неудачно подставил клюшку под наброс Барабанова с правого края, и шайба нехотя спланировала за линию ворот дезориентированного Кеменера. За пятой, почти сразу прилетела и шестая: перевод Дацюка с левого края на правый и кистевой бросок Шалунова в дальнюю девятку.

Россияне мяли нападение "трехцветных" у бортов как тесто, выпекали отличные атаки и крошили как французкую булку оборону противника. 10 бросков за семь минут пришлись в створ ворот Кеменера, французы ответили нулем.

В конце матча россияне атаковали также усердно и Артем Анисимов установил за пару минут до конца встречи окончательный счет: 7:0 - более чем убедительная победа команды Ильи Воробьева над, возможно, слабейшей командой группы А. В воскресенье россияне сыграют с австрийцами.

США 4:4 (1:2, 2:1 1:1 ) Канада

Матч США и Канады сложился сверхдраматично: сначала Канада после броска Дюпуа в одной из первых атак повела в счете, через 12 минут Райан О Райли удвоил преимущество родоначальников хоккея, однако во втором периоде амерканцы усилиями Ли, Ларкина и Годро вышли вперед, а на 37-й минуте Антуан Бовилье счет сравнял.

Американцы в третьем периоде снова выходят вперед - на 43-й минуте Дилан Ларкин снова точен. Канадцы еще раз сравняли счет - на 50-й минуте Коннор Макдэвид делает счет 4:4.