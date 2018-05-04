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Юрген Лиги: акцизные налоги все же придется снижать

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Юрген Лиги

ФОТО: Erik Prozes

Ставки акцизных налогов все же придется, скорее всего, снижать, считает реформист, бывший министр финансов и депутат фракции оппозиционной Партии реформ в Рийгикогу Юрген Лиги.

Об этом Лиги заявил, выступая в пятницу на годовой конференции KPMG по вопросам финансовой политики, передали BNS в пресс-релизе организаторы мероприятия. По словам Лиги, для стабилизации налоговой системы необходимо, среди прочего, скорректировать акцизы в сторону понижения, а также вновь унифицировать необлагаемый налогом доход.

Как считает Лиги, следует, решая временные проблемы с рабочей силой, избегать также долгосрочных последствий. «В вопросе о привлечении иностранной рабочей силы в Эстонию осторожность разумна, как с точки зрения культуры, так и экономики. Ответы на имеющиеся вопросы следует искать в продуманных предложениях по части миграции, в предоставлении двойного гражданства на определенных условиях», - сказал Лиги.

По словам Лиги, к опыту Северных стран надо и впредь относиться с должным уважением: но не столько к их экономической политике, сколько к оказавшейся столь успешной политике в сфере науки и образования.

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