Юрген Лиги: акцизные налоги все же придется снижать

Об этом Лиги заявил, выступая в пятницу на годовой конференции KPMG по вопросам финансовой политики, передали BNS в пресс-релизе организаторы мероприятия. По словам Лиги, для стабилизации налоговой системы необходимо, среди прочего, скорректировать акцизы в сторону понижения, а также вновь унифицировать необлагаемый налогом доход.

Как считает Лиги, следует, решая временные проблемы с рабочей силой, избегать также долгосрочных последствий. «В вопросе о привлечении иностранной рабочей силы в Эстонию осторожность разумна, как с точки зрения культуры, так и экономики. Ответы на имеющиеся вопросы следует искать в продуманных предложениях по части миграции, в предоставлении двойного гражданства на определенных условиях», - сказал Лиги.