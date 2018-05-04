пятница, 4 мая 2018 г.
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Названа сумма, которая в этом году потребуется на обустройство восточной границы

Названа сумма, которая в этом году потребуется на обустройство восточной границы

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Испытательный участок, по примеру которого должна быть построена вся восточная граница.

ФОТО: PPA

Совет по обустройству восточной границы Эстонии в четверг, на своем первом заседании, рассмотрел обзор нынешнего состояния дел в данном процессе. В этом году предполагается расходовать на эти цели 17 млн евро.

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел, отметив, что в первом заседании совета приняли участие представители заинтересованных министерств и бюро премьер-министра. На первом заседании совет обсудил цели, поставленные перед руководящей группой обустройства границы и перед советом, круг их задач и формы работы.

Принявший участие в заседании совета генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер представил совету подробный обзор нынешнего состояния дел в обустройстве границы.

Как рассказал Вахер, на сегодняшний день окончательно готовы и переданы заказчику, то есть, государству, два пробных участка границы. Теперь предстоит протестировать работу размещенной на этих участках инфраструктуры. В нынешнем году на границе продолжится строительство точек подключения электропитания, а общая сумма крупномасштабных поставок и инвестиций составит 17 млн евро.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ