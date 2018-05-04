Названа сумма, которая в этом году потребуется на обустройство восточной границы

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел, отметив, что в первом заседании совета приняли участие представители заинтересованных министерств и бюро премьер-министра. На первом заседании совет обсудил цели, поставленные перед руководящей группой обустройства границы и перед советом, круг их задач и формы работы.

Принявший участие в заседании совета генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер представил совету подробный обзор нынешнего состояния дел в обустройстве границы.