Названа сумма, которая в этом году потребуется на обустройство восточной границы

Совет по обустройству восточной границы Эстонии в четверг, на своем первом заседании, рассмотрел обзор нынешнего состояния дел в данном процессе. В этом году предполагается расходовать на эти цели 17 млн евро.
Об этом BNS сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел, отметив, что в первом заседании совета приняли участие представители заинтересованных министерств и бюро премьер-министра. На первом заседании совет обсудил цели, поставленные перед руководящей группой обустройства границы и перед советом, круг их задач и формы работы.
Принявший участие в заседании совета генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер представил совету подробный обзор нынешнего состояния дел в обустройстве границы.
Как рассказал Вахер, на сегодняшний день окончательно готовы и переданы заказчику, то есть, государству, два пробных участка границы. Теперь предстоит протестировать работу размещенной на этих участках инфраструктуры. В нынешнем году на границе продолжится строительство точек подключения электропитания, а общая сумма крупномасштабных поставок и инвестиций составит 17 млн евро.