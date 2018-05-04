Главный архитектор Таллинна рассказал, как решить проблему пробок

В центре Таллинна в районе небоскребов Торнимяэ в ближайшие несколько лет появятся еще несколько высотных зданий, и это может привести к еще большим пробкам в центре города. Главный архитектор Таллинна Эндрик Мэнд считает, что никаких серьезных изменений в дорожном движении сделать невозможно, но помочь может ограничение скорости движения до 30 км/ч, передает Rus.Err.