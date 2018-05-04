пятница, 4 мая 2018 г.
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Главный архитектор Таллинна рассказал, как решить проблему пробок

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Пробка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jae C. Hong/AP

В центре Таллинна в районе небоскребов Торнимяэ в ближайшие несколько лет появятся еще несколько высотных зданий, и это может привести к еще большим пробкам в центре города. Главный архитектор Таллинна Эндрик Мэнд считает, что никаких серьезных изменений в дорожном движении сделать невозможно, но помочь может ограничение скорости движения до 30 км/ч, передает Rus.Err.

По мнению Мянда, больших изменений в будущем в организации дорожного движения в центре города не сделать, но можно установить новые ограничения по скорости, сказал Мянд в интервью радионовостям ERR.

"Конечно, мы ожидаем, что скорость в пределах центра города будет ограничена до 30 километров в час и, таким образом, общий фон движения будет более медленным, также шум и загрязнения сократятся", - объяснил он.

По оценке одного из архитекторов главной улицы Таллинна Тоомаса Паавера, чтобы уменьшить в центре города автомобильное движение, необходимо усиливать сеть общественного транспорта.

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