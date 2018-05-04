Галерея: открылась выставка «Яхта "Штандарт" и семья последнего российского императора»

Выставка основана на воспоминаниях и подлинных фотографиях из личного архива капитана 2-го ранга Н. В. Саблина, с 1906 по 1916 год служившего на яхте «Штандарт».

Значительная часть этих фотоснимков выполнена совладельцем фотоателье «К. Е. фон Ган и Кº», известнейшим русским фотографом А. К. Ягельским, имевшим звание фотографа Его Императорского Величества. Ему же принадлежало право проведения киносъемок императорской семьи.

Фотографии, сделанные на борту яхты «Штандарт», мало известны широкой публике и связаны с внутренней жизнью царской семьи, моментами, не предназначенными для постороннего глаза и от того очень искренними и непосредственными.

Выставка включает материалы музеев и архивов Эстонии, а также таллинских газет, освещавших визиты Николая II в Ревель и его встречи, проходившие в это время на «Штандартe» с французскими и немецкими правителями.

В выставочном проекте приняли участие: РОСФОТО, Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГАВМФ) и Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД).