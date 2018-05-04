Исследование: рекомендованные жителям Эстонии нормы алкоголя небезопасны

Кровообращению вредят и значительно меньшие объемы, чем рекомендованная жителям Эстонии недельная норма. Исходя из исследования, необходимо пересмотреть существовавшие до сих пор рекомендации относительно безопасного употребления алкоголя, передает Eesti Arst.

В международном исследовании анализировались данные 85 исследований, в которых свои данные об употреблении алкоголя предоставили 599 912 человек.

Выяснилось, что меньше всех рисковали умереть лица, употреблявшие алкоголь в объеме 100 грамм в неделю или меньше. У людей, употреблявших алкоголь в таких количествах, было меньше хронических заболеваний, исключены инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, артериальная гипертензия и риск аневризмы аорты.

Парадоксальным образом употребление алкоголя в больших количествах в некоторой степени снизило риск инфаркта миокарда. Ожидаемая продолжительность жизни 40 лет была у тех, кто употреблял 100 граммов алкоголя в неделю или меньше, это на 4-5 лет больше, чем у тех, кто употребляли алкоголь в объеме 300 грамм в неделю или больше. Исследование показало, что связь между употреблением алкоголя и сердечно-сосудистыми заболеваниями сложна.

В Эстонии рекомендуемый мужчинам объем алкоголя составляет 16 единиц и 8 - женщинам, при этом рекомендуется выдерживать хотя бы три дня без алкоголя, передает Alkoinfo. 16 единиц алкоголя равняется 12.3 рюмкам крепкого алкоголя или 14.5 стаканам вина.