Фото: Кая Каллас и Дмитрий Егоров встретились в кафе в центре Таллинна

Новый председатель Партии реформ резко раскритиковала эстонскую налоговую систему. "Новая система направляет людей к блефу и обману государства. Это менталитет Восточной Европы, который мы уже устранили простой и ясной налоговой системе. Однако теперь мы возвращаемся обратно, куда на самом деле не хотим идти", - сказала в ноябре прошлого года.