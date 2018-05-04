Фото: Кая Каллас и Дмитрий Егоров встретились в кафе в центре Таллинна
4 мая 2018 г., 21:58
Фотограф Postimees заметил в центре Таллинна в Reval Cafe председателя Партии реформ Каю Каллас и вице-канцлера Министерства финансов Дмитрия Егорова, они беседовали.
Кая Каллас сказала, что разговор шел о налогах.
Новый председатель Партии реформ резко раскритиковала эстонскую налоговую систему. "Новая система направляет людей к блефу и обману государства. Это менталитет Восточной Европы, который мы уже устранили простой и ясной налоговой системе. Однако теперь мы возвращаемся обратно, куда на самом деле не хотим идти", - сказала в ноябре прошлого года.